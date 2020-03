Así trabaja la UME en las labores de desinfección contra el coronavirus

El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. José Luis Ábalos, en entrevista concedida a RNE, ha afirmado que no trabajan con “un calendario cierto, pero es evidente que si no tomamos medidas duras para frenar programación del coronavirus, tendremos que prorrogar la situación. "En dos semanas no somos capaces de vencer al coronavirus".