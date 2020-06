Así explica Ana Pastor el apoyo del PP al decreto de 'nueva normalidad':"Estamos aquí para ayudar, en bien de la salud pública"

Ana Pastor, diputada del PP y ex ministra de Sanidad, ha subido a la tribuna después de mucho tiempo. Ha empezado su intervención pidiendo hacer una reflexión profunda:"En el centro de la tragedia están las 40 mil personas fallecidas. Debemos honrar su memoria y reconocerlas a todas. La pregunta es: ¿esto se podía haber evitado? Los hechos son testarudos y las cifras, más"

"Se me pone el vello de punta"

Pastor ha estado muy crítica con la gestión de la pandemia del coronavirus:"Lo que ha sobrado en esta crisis es propaganda. Cada vez que escucho que saldremos más fuertes se me pone el vello de punta. Algunos ya no están. Tenemos que mirar el futuro pero asumiendo a cada cual las responsabilidades que corresponden".

Ha añadido que la responsabilidad del gobierno era la de proveer de material de protección a los sanitarios, y sobre todo, de gestionar la crisis con transparencia: "Señor ministro, sí, a mi juicio una parte se podría haber evitado. El virus campa libremente pero no es casualidad que tengamos cifras francamente terribles. Hay que saber asumir responsabilidades"

El apoyo del PP

Ana Pastor ha asegurado que el PP ha apoyado al gobierno durante el estado de alarma y que han actuado "con lealtad".

Ha recordado que el PP quiere que el Real Decreto de la 'nueva normalidad' se tramite como proyecto de ley:"Va a contar con el apoyo de nuestro grupo porque se tramita como proyecto ley pero debe contener todas las medidas para que estemos preparados no sólo a los rebrotes sino a un brote excepcional que tenga otra vez miles de afectados y no estamos libres de ello".

Tirón de orejas por las competencias

Ana Pastor ha insistido en que merece la pena que este Real Decreto incluya medidas como la oficina de las víctimas y ha pedido a todos que no insistan con el tema de competencias:" Esto no es un tema de competencias, a algunos les encanta, sino de salud pública. Sean generosos de una vez y doten al ministerio de Sanidad de instrumentos necesarios para hacer una verdadera política nacional".

Ha pedido a todo el hemiciclo que en este asunto "no tengamos visión partidista" y ha terminado su discurso de esta manera: " Le agradezco, señor ministro, su trabajo, creo que no ha sido por mala fe. Pero en buena parte no han acertado.Estamos aquí para apoyar, para ayudar, en bien de la salud pública de este país".

Sus palabras, y el tono empleado ha suscitado los aplausos de toda la bancada popular.