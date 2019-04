La Asamblea Nacional Catalana apura las campañas para llamar a la participación

Lo dice un azucarillo: "Si Cataluña fuera un estado habría menos paro", y otra más: "habría helado de postre todos los días", según uno de los mensajes difundidos. Es el nivel de la campaña independentista desplegada en Cataluña, en buena parte gracias a la poderosa Asamblea Nacional Catalana, que desde hace un tiempo marca el paso a todos.

¿Que tienen en mente una cadena humana?. Pues la organizan en una playa, bajo el agua, o en Rio de Janeiro, o por toda Cataluña. Lo mismo si quieren formar una gran V. Han inundado de carteles las ciudades, se han hecho cargo de la cuenta atrás del 9-N, y en sus vídeos comparan su lucha por la independencia con la de Gandhi en la India.

Las iniciativas van desde celebrar conciertos, recoger firmas, hacer camisetas, encender velas o incluso editar 500.000 periódicos que ya han comenzado a repartir.Por si no fuera suficiente en la calle, lo intentan casa por casa llamando a las puertas para sus encuestas, pero también llamando a los teléfonos. Un maratón telefónico al que se han prestado miembros del gobierno catalán. A tres días del 9- N no hay muchos que de momento digan no a la asamblea nacional catalana.