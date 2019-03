Arrimadas, sobre la votación de la Ley del Referéndum: "No vamos a participar en la votación de algo que viola los derechos de los ciudadanos"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha explicado en una entrevista en Espejo Público que los promotores de la consulta independentista del 1 de octubre están "muy nerviosos" porque saben que no va a participar mucha gente y recuerda que los letrados de la Generalitat culpan a los interventores y a los funcionarios de este referéndum señalando que fueron ellos quienes autorizaron el gasto.

Arrimadas ha criticado que algunos cargos de los partidos independentistas defiendan "muy machitos" que van a llevar a cabo la consulta independentista pero que "delante del juez se dediquen a decir que fueron los funcionarios y voluntarios".

Sobre lo que va a ocurrir a lo largo de este miércoles, cuando previsiblemente se aprobará la Ley del Referéndum, Arrimadas indica que "lo que está haciendo el Gobierno es tener opacidad con los ciudadanos" porque no está dando explicaciones sobre cómo pretende cometer "estas ilegalidades" y señala que lo más preocupante es que se van a "saltar las leyes y el sentido común" durante el pleno de la Generalitat.

Preguntada sobre si la oposición ha organizado ya una respuesta a este desafío, la líder de Ciudadanos en Cataluña ha explicado que "los partidos que no podemos dar apoyo a esto no vamos a estar presentes en la votación" para demostrar que "cuando quieren poner las leyes a su servicio se quedan solos" y matiza que en vez de votar en contra van a abandonar el hemiciclo porque "no es una votación legítima ni una propuesta" con la que su formación no está de acuerdo, sino que es "algo que vulnera una resolución judicial".

Sobre quién es el máximo responsable de esta consulta, Inés Arrimadas explica que es el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont sin importar "quién firme la convocatoria".

En cuanto al encuentro que mantuvieron este martes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, Arrimadas ha explicado que fue una reunión como muchas otras aunque a pocos día de un importante desafío y subraya que desde su partido dan todo el apoyo al Gobierno aunque espera que "no vuelvan a cometer el error" del 9 de noviembre y que "nos defiendan".

Insultos en las redes

Inés Arrimadas ha explicado durante su entrevista en Espejo Público que ha interpuesto por primera vez en su vida una denuncia contra una mujer que la insultó a través de la red social Twitter.

Arrimadas señala esta amenaza fue muy ofensiva "conmigo y con todas las mujeres" y considera que no se puede permitir que las redes sociales sean un espacio de impunidad.