Oleada de apoyos a Inés Arrimadas tras el comentario de una usuaria de Facebook que le deseó que la "violaran"

La líder de Ciudadanos (Cs) en Cataluña, Inés Arrimadas, ha anunciado que denunciará a una usuaria de Facebook que en un comentario le deseó "que la violaran en grupo" y la tachó de "perra asquerosa". "Aquí una muestra clara de odio. Voy a denunciar a esta señora. No solo por lo que me dice a mí, sino por todas las mujeres que han sido violadas", ha tuiteado Arrimadas junto con la imagen del mensaje de la mencionada usuaria.

Aquí una muestra clara de odio. Voy a denunciar a esta señora.No solo por lo q me dice a mí sino por todas las mujeres que han sido violadas pic.twitter.com/AGn0oFW9Oa

Con el nombre de usuaria de Rosa María Miras Puigpinós, la usuaria escribió lo siguiente: "Sé que me van a llover las críticas de todos lados, sé que lo que voy a decir es machista y todo lo que se quiera, pero escuchando a Arrimadas en un programa de T5 solo puedo desearle que cuando salga esta noche la violen en grupo porque no merece otra cosa semejante perra asquerosa".

Millares de usuarios y también políticos de diferentes colores han mostrado a Arrimadas su apoyo a través de la red, entre ellos el líder de Podemos, Pablo Iglesias, la diputada de la CUP Anna Gabriel, la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mònica Oltra, o la portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados.

Toda nuestra solidaridad con @InesArrimadas Estas barbaridades no se pueden consentir https://t.co/rGAViDTbSf

No sé qui és aquesta senyora. No sé si és real o virtual. Sé que és abominable el que planteja i em remou per dins. https://t.co/7t8PkBB4hj