Arrimadas: "No veo a Rivera siendo el vicepresidente de Rajoy teniendo que defender a Bárcenas"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, será este lunes nombrada portavoz nacional de la Ejecutiva de Ciudadanos en la asamblea que la organización celebrará en febrero. Un cambio que demuestra que el presidente del partido, Albert Rivera, confía la jefa de la oposición en Cataluña. "Tengo una relación fantástica con Albert y nos hemos reído cuando aparecían informaciones que decían que nos llevábamos mal".

"Tenemos un mismo mensaje y proyecto para toda España, y mi compromiso sigue estando en Cataluña", ha indicado Arrimadas.

Por vez primera, la asamblea no tendrán que votar al líder de la formación, que será elegido el 27 de enero por primarias abiertas a toda la militancia. Las dos jornadas electorales, mediante votación telemática entre el censo de afiliados -unos 30.800-, comenzarán un día antes, el jueves 26.

Los aspirantes a dirigir la formación podrán presentar sus candidaturas los días 23 y 24 de enero y, por el momento, sólo le ha salido un rival a Albert Rivera. Se trata de Juan Carlos Bermejo, de la agrupación de Las Rozas, y quien considera que "en Ciudadanos fallan el líder y su equipo" y "van a condenar al partido a desaparecer".

Arrimadas ha defendido que "Ciudadanos está siendo un partido útil" y "tiene donde tiene que estar". "Me parece fantástico que se pueda presentar cualquier militante, es una muestra más de militancia interna".

En una entrevista en Espejo Público, Arrimadas ha indicado que su partido es "demócratico", tanto que "hemos votado libremente a unos compromisarios y compañeros que han decidido presentarse". "Estoy orgullosa de un sistema democrático, en el que, además, hay libertad para que si alguien no está contento, lo pueda decir".

"Con el PP hemos evitado unas terceras elecciones y obligado al gobierno a hacer cosas que eran impensables, se está hablando de abrir una comisión de investigación de la financiación del PP, ¿se imaginan a un PP con mayoría haciendo este tipo de cosas?", ha preguntado Arrimadas.

"El centro existe y las personas que confían en Ciudadanos no quieren sectarismo ideológico, quieren utilidad en su voto. No estamos pensando en si nos quieren más o menos o qué medidas se sacan adelante", ha afirmado. Asimismo, preguntada por si cree que el Gobierno les está dejando de lado, ha afirmado que "no me importa que el PP hable y negocie con el PSOE" ya que en el Congreso se están aprobando "medidas naranjas". "Me importan más las leyes que las fotos", ha zanjado.

Por último, preguntada por entrar en el Gobierno del PP, ha dicho que no ve a Rivera "siendo el vicepresidente de Mariano Rajoy teniendo que defender a Bárcenas".