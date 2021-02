La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha contestado en Espejo Público a la pregunta sobre dónde se ve en un futuro, después de los resultados negativos en las elecciones catalanas del 14-F. "Hay un interés muy grande en que el centro no tenga representación. Me veo donde siempre he estado, en el centro político de España", asegura.

Asimismo, explica que esta semana es todavía más necesario reivindicar a Ciudadanos después de ver "que los conservadores y los socialistas no se ponen de acuerdo en nada para España, pero después se van a repartir los jueces y la tele".

Asegura que se ve siguiendo luchando por Ciudadanos porque, señala, "cada día que me levanto veo que es más imprescindible que nunca".

En cuanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comenta que la mentira forma parte de su 'modus operandi': "Les da más importancia a los escaños que a las vidas. La última vez que Sánchez vino al Congreso a hablar del Estado de alarma fue hace dos meses".

"Siempre está mintiendo y diciendo cosas que yo no he dicho", afirma. Además, comenta que este miércoles le hizo muchas preguntas en el Congreso y "no respondió a ninguna. Le pregunté por semana santa y no me dijo nada".

También ha mencionado que este miércoles le ofreció cuatro pactos de estado, "para la vacunación, para rescatar con ayudas directas a muchos sectores, para aumentar la inversión en investigación y ciencia y pactos para definir las reformas que nos están pidiendo desde Europa" y, según dice, Sánchez no dijo nada.

Manifestación 8 de marzo

En cuanto a las posibles celebraciones el próximo 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, Arrimadas comenta que una cosa son los actos institucionales, que afirma que van a participar, y otra cosa son las manifestaciones y aglomeraciones, que este miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya comunicó que no había lugar para ello a causa de la pandemia del coronavirus.

"Vamos a estar en todos los actos institucionales que cumplan las medidas sanitarias", finaliza Arrimadas.