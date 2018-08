Ciudadanos pide amparo al Defensor del Pueblo: "Hemos explicado el abandono que sentimos muchísimos catalanes"

Después de que el líder 'naranja' y la presidenta de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, retiraran con sus propias manos símbolos independentistas de las calles de Alella (Barcelona), Arrimadas acompañada por el portavoz de Cs en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha entregado al Defensor del Pueblo un amplio documento en el que denuncian "la indefensión que sienten millones de catalanes". En una entrevista para Espejo Público ha aclarado que se han dirigido al defensor del pueblo para "explicarle el abandono que sentimos muchísimos catalanes".

Respecto a la retirada de lazos que Rivera y Arrimadas realizaron ayer con las 'Brigadas de Limpieza', la líder de Ciudadanos en Cataluña ha explicado que muchos catalanes no pensaron nunca que tendrían que quitar lazos amarillos o propaganda pero la situación es "insostenible". "Hemos pasado un verano con playas convertidas en cementerios con cruces amarillas, hemos visto como se identifica a gente que retira lazos pero no a gente que los pone cuando hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que da la razón a los que quieren un espacio libre de simbología", ha asegurado.

En este sentido ha aclarado que la retirada de lazos no es la tarea de un político ni de un ciudadano pero como Quim Torra o Pedro Sánchez "no hacen absolutamente nada" la gente "sale a la calle". "No deberíamos estar hablando de este tema y no deberíamos sentirnos excluidos de las fiestas populares pero la situación en Cataluña no es normal y por eso vamos a seguir defendiendo la convivencia".

Por último, Arrimadas ha aclarado que el Defensor del Pueblo no les ha dicho nada en concreto ya que necesita tiempo para analizar los documentos que le hemos entregado. "No me ha dicho nada exactamente sobre lo que nos va a contestar lo que sí que nos ha dicho es que nos va a contestar en breve", ha comentado.