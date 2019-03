Arias Cañete: "No se puede establecer un modelo de financiación a la carta"

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha defendido la solidaridad en el modelo de financiación económica en las Comunidades Autónomas para que "todos salgan ganando" y ha destacado que no se puede establecer "a la carta".

"No se puede establecer un modelo de financiación a la carta. Hay que analizar, estudiar y proponer sin imposiciones de nadie, ni de dentro ni de fuera. Se necesita un sistema de solidaridad que permita que en la ecuación nacional todos salgan ganando", subrayó el titular de Agricultura durante su conferencia en el Foro organizado por 'La Razón'.

Cuestionado respecto a si cree que Artur Mas habría dividido al PP tras las declaraciones de Alicia Camacho, Arias Cañete se mostró rotundo: "El PP es como la nación española, indivisible". "Estamos en un proceso en el que se analiza el sistema tributario para hacer una reforma fiscal y paralelamente hay un proceso de solidaridad entre territorios, que está en la Constitución. Hay que establecer un sistema, en el que todos los españoles tengan iguales prestaciones porque cuando todo el territorio español se desarrolla armónicamente, se beneficia a todos", reiteró.

Además, el titular de Agricultura avisó de que si Artur Mas se llevara a los payeses de España, "los agricultores españoles no perderían nada, pero los payeses catalanes, al día siguiente de que se declarara una supuesta independencia, perderían 310 millones de ayudas y otros 105 millones de ayudas agrarias".

Respecto a su futuro, el titular de Agricultura que ha sonado para encabezar una futurible listas del PP en Andalucía y para las listas europeas, ha asegurado que su "cabeza está en este Ministerio". "Lo he visto en el papel, pero ¿ha sonado en Génova o en Moncloa? Me temo que no. Soy muy disciplinado, pero tengo la cabeza donde la tengo que tener, que es en este Ministerio", señaló.