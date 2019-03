Arenas: "Sánchez quiere derogar el artículo 135 para despilfarrar como hizo Zapatero"

Javier Arenas, vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP, ha clausurado la VI Escuela de Invierno del Partido Popular de Cádiz en Chiclana de la Frontera y ha aprovechado para mandar un recado al PSOE y a Pedro Sánchez, además de para defender la Constitución tal y como está.



Para ello, ha usado el deseo del líder socialista de tocar de nuevo el artículo 135 de la Carta Magna: "Sánchez quiere derogar el artículo para poder despilfarrar el dinero, como hizo Zapatero en su día".



Además, ha hablado sobre las palabras de Maduro sobre Aznar, en las que el presidente venezolano tildó de "asesino" al ex presidente español: "Si se cree en la democracia y en el interés general de los españoles es necesario censurar calumnias e insultos. Maduro es un gobernante antidemocrático".



Arenas, para terminar, ha mostrado su incomprensión sobre la liberación de algunos presos de ETA: "La polémica está justificada. Las vícticmas del terrorismo tienen que ser la referencia de los demócratas en España. Cuando hay decisiones judiciales que no se entienden es que algo no funciona bien".