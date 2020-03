Arancha González Laya pide a los españoles que viven fuera que "se queden donde están"

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha manifestado que no se puede fletar un avión para todos y a cada uno de los españoles que están en el extranjero y quieren volver en plena crisis del coronavirus.

En una entrevista en Espejo Público, Gonzalez Laya ha pedido a los españoles que residen habitualmente fuera que "se queden donde están" y sigan "las consignas de las autoridades locales, con prudencia y que eviten los desplazamientos que no sean esenciales". "No a todos ellos les vamos a poner un avión porque el gobierno no puede poner un avión a cada ciudadano español que se encuentre en el extranjero".

Aun así, ha asegurado que, en el caso específico que del grupo de sanitarios que se encuentra en Ecuador, "habrá un vuelo que saldrá de España mañana con dirección Ecuador" para que puedan volver y nos "ayuden a luchar contra el coronavirus".

"Para que siga la cadena de servicios básicos se necesitan transportes por carretera, aéreos y marítimos"

En cuanto al cierre de líneas férreas y aeropuertos, la ministra de Exteriores ha asegurado que el Gobierno "lo que ha hecho es seguir las incitaciones sanitarias internacionales, europeas y españolas". "Ha confinado a 47 millones de ciudadanos y lo ha hecho porque así se evita el contacto físico y el contagio", ha señalado.

"Para que siga la cadena de servicios básicos se necesitan transportes por carretera, aéreos y marítimos", ha indicado Laya, señalando que es algo que "no pone en riesgo la salud de los ciudadanos" debido a que se les ha "pedido que se queden en sus casas".

"El material sanitario está llegando a España"

Por último, ante las quejas de la falta de material sanitario, Arancha González Laya ha asegurado que "esta llegando constantemente porque estamos facilitando los trámites aduaneros". "No es cierto que haya problemas en las aduanas, el material sanitario está llegando a España y se esta distribuyendo de la manera más eficiente posible", ha sentenciado.