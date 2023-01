Aragonès saluda a Sánchez y a Macron y se marcha de la cumbre antes de los himnos: "El procés no ha terminado"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha acudido este jueves a la cumbre hispano-francesa que se celebra en Barcelona bajo el marco de un Tratado de Amistad histórico entre Francia y España. Aragonés había sido invitado por el Ejecutivo. Ha acudido al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y ha saludado a ambos presidentes del Gobierno. Sin embargo, a modo de un boicot 'a medias', se ha marchado antes de que sonasen los himnos de ambos países.

Aragonés lo tiene claro. Después de la manifestación de independentistas ante la cumbre, el jefe del Ejecutivo catalán asegura que "el procés no ha terminado". Así se lo ha trasladado en persona a Pedro Sánchez. El papel de Aragonés en la cumbre terminaba tras la recepción. Antes de marcharse en su coche oficial, el President ha mostrado su posición ante Sánchez. También le ha trasladado a Macron mientras estrechaban las manos que Cataluña "quiere ser un socio europeo".

Con la presencia en la cumbre hispano-francesa, Pere Aragonés defiende su "participación en plenitud en las instituciones europeas, con voz propia y como un estado más, como hoy hacen Francia y España". Ha expresado la necesidad de que "esté presente la Generalitat en todos los encuentros derivados de la cumbre de hoy".

"A Macron le he trasladado el europeísmo de Cataluña y he reconocido su papel en decisiones fundamentales en Europa", enunciaba Aragonès en su comparecencia tras marcharse antes de los himnos. Asegura que no "queríamos dejar ningún resquicio en nuestra cooperación con Francia". Cataluña "insistirá" en "avanzar" hacia "una respuesta inclusiva" a partir del "diálogo".

Una mayoría que quiere decidir, según Aragonès

Para el presidente de la Generalitat, en Cataluña "la realidad es que sigue existiendo una mayoría que quiere decidir el futuro del país". "El Estado español debe ofrecer una respuesta democrática para decidir si Cataluñaa debe convertirse en un estado independiente y que impulse a los estados unidos de Europa", ha concretado.

Junqueras se marcha de la manifestación mientras le gritan "traidor"

En la manifestación en Barcelona han asistido algunos miembros de ERC, encabezados por su presidente Oriol Junqueras; dirigentes de JxCat, como Laura Borràs, Jordi Turull y Josep Rius; así como el diputado de la CUP en el Parlament, Carles Riba.

Oriol Junqueras, ha asegurado que la manifestación ante la cumbre llega porque el movimiento independentista "está vivo". "Aquí no se ha acabado nada porque la represión continúa en forma de persecución económica y juicios", ha exclamado.

Sin embargo, varios manifestantes han gritado "botifler" a Junqueras durante su discurso en la manifestación. Un término que significa 'traidor'. Además, le han mostrado pancartas con el nombre de Carles Puigdemont, fugado desde finales de 2017. Los manifestantes han gritado también "Puigdemont es nuestro presidente" y Junqueras ha acabado abandonando la protesta.