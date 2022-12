Aprobada la 'ley trans' con el apoyo del PSOE pero con la abstención de Carmen Calvo

El Congreso ha aprobado este jueves el proyecto de 'ley trans' impulsado por el Ministerio de Igualdad. La norma ha contado con 188 votos a favor, 150 en contra y 7 abstenciones, entre ellas la de exvicepresidenta Carmen Calvo.

La presidenta de la Comisión de Igualdad y diputada socialista ha decidido no seguir la disciplina de voto del resto de diputados del PSOE, que sí han apoyado la futura ley, por su contenido. "Estoy de acuerdo con que exista una ley, pero no esta ley. Por eso no puedo coincidir con el 'no' de las derechas, que no están nunca para proteger a estos colectivos. He votado en un día difícil la opción más compleja y asumo las consecuencias de mis actos, siempre", ha indicado Calvo.

La 'ley trans', que aún tendrá que pasar por el Senado para convertirse en una realidad en 2023, reconoce la autoderminación de género, algo que el PSOE quería modificar inicialmente, e incluye medidas para garantizar los derechos de las personas LGTBI. "Damos un paso muy importante para reconocer el derecho a la libre determinación de la identidad de género; también los derechos de las lesbianas, de los bisexuales, gais, trans, asex, de la gente que más lo necesita. Gracias a la mayoría feminista que hoy cierra armarios y abre ventanas de felicidad y de derechos", ha celebrado Irene Montero.

Para la vicepresidenta Yolanda Díaz hoy es un "día histórico" porque "por fin, se ha aprobado en España la 'ley trans' y LGTBI. Una gran noticia para nuestro país, que avanza en derechos, que avanza en orgullo".

PP, Vox y Cs en contra

PP, Vox y Ciudadanos, a excepción de Sara Giménez, se han alineado para rechazar el texto final de la ley en la Cámara Baja. Las tres formaciones han defendido la idea de que esta norma que se ha tramitado "sin escuchar a nadie" traerá consigo "consecuencias graves" para las mujeres. "Lo más sangrante de esta ley son los niños. Quieren que niños de 12 años puedan decidir sobre sus cuerpos mutilarse y hormonarse", ha advertido la portavoz de Vox en la Comisión de Igualdad, Carla Toscano.