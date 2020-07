Ángeles Pedraza: "Las víctimas nos tendremos que poner en huelga de hambre para conseguir algo"

"Está claro que aquí para conseguir algo tienes que armar jaleo como ponerte en huelga de hambre", ha dicho Pedraza, quien ha insistido en subrayar que las víctimas del terrorismo se tendrán que plantear si tienen que iniciar una medida de ese tipo.

"Sabemos que hay que aplicar la ley", ha señalado la presidenta de la AVT, pero ha considerado que la concesión del tercer grado a uno de los condenados por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara supone "la cesión del Gobierno al chantaje de ETA".

Ángeles Pedraza ha añadido que la AVT ha acatado la ley aunque no les guste en algunas ocasiones pero que en este caso, según ella, la ley no dice que haya que darle el tercer grado a este recluso porque no está en fase terminal sino en fase irreversible. "Hay una cesión total por parte del Gobierno al chantaje de ETA", ha insistido Pedraza.