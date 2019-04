Andrea Levy: "Las medidas de C's puede asumirlas el PP pero vamos a abordar con más detalle alguna de ellas"

La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, en Espejo Público, ha comentado que los puntos que Ciudadanos presentó el pasado miércoles sobre la regeneración democrática "son perfectamente asumibles por el PP pero necesitan ser abordados con un poco más de detalle y ver como podrían ser planteados en esta legislatura".

Sobre la tardanza en convocar al Comité Nacional del partido, ha declarado que "la voluntad de Mariano Rajoy es llevar a cabo todos los pasos necesarios para desbloquear la situación y el partido necesita leer los documentos con detenimiento y enriquecerlos ya que hay puntos que simplemente están enunciados y merece la pena darles más forma y fondo".

También ha manifestado que no todas las personas del comité asistirán a la reunión ya que "debido a que antiguas personas que tenían responsabilidades en el partido ya no las tiene y otras que debido a que se han desvinculado del ejercicio público no suelen asistir". El PP tiene a personas dentro del comité salpicadas por casos de corrupción o investigados por lo que no se sabe cuales de estas asistirán.

Ha expresado que "si se abre el proceso de modificar la constitución para eliminar los aforamientos, otros partidos pueden aprovechar este proceso para cambiar los principios constitucionales como poder elegir entre monarquía y república". "No nos hemos negado nunca a una reforma constitucional pero es importante saber con que consenso se cuenta y cual es el objetivo final de la reforma", ha dicho Levy.

También a declarado sobre la comisión de investigación en el caso Bárcenas que "es la primera interesada en cualquier caso que salpica a la política y en especial al PP porque me gusta defender las siglas del partido y su proyecto y queremos que paguen los que tienen que pagarlo".

A Pedro Sánchez le ha dicho que "ahora estamos en el momento de la generosidad política y de llegar a consenso sobre los grandes proyectos políticos que necesita España". "Yo le pediría que se sacara la gorra del PSOE y se pusiera la de España, ha comentado la vicesecretaria del PP.

Por último cree que "si se da la buena voluntad no debería demorarse la fecha de investidura ya que en septiembre, además de las elecciones vascas y gallegas, también se producirá la cuestión de confianza a Carles Puigdemont y la reunión que tendrá Mariano Rajoy con el G20".