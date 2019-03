Andoni Ortuzar: "No somos tuertos, con un ojo vemos a ETA y con otro al Gobierno"

Felipe González encendió la chispa este fin de semana al apuntar hacia una gran coalición entre los gobiernos del PP y del PSOE. Cuando nadie se esperaba este debate el expresidente lo ha colado en la campaña hasta el punto de que Rubalcaba ha tenido que desmentirlo.

Andoni Ortuzar ha expresado su punto de vista sobre este tema en Espejo Público. El presidente del PNV ha asegurado que a su formación no le extraña esta posibilidad porque en País Vasco "ya tuvimos este pacto", pero además considera que "en vez de buscar soluciones a los problemas que hay encima de la mesa se sacan espantajos de este tipo para tenernos entretenidos".

Ortuzar hace referencia con ese "problema encima de la mesa" a Cataluña y advierte de que "dentro de dos años puede haber otro problema que sea País Vasco", pero aclara "no porque los vascos o los catalanes hayamos puesto palos en las ruedas sino porque está claro que este Estado necesita entrar en boxes".

El político vasco ha señalado que en España se tiene "un mapa político muy estable" y por ello no entiende "¿por qué no nos sentamos a dialogar? y añade que este gran pacto entre PP y PSOE "sólo funcionaría si no se nos excluye".

Ortuzar ha asegurado además que la relación entre Iñigo Urkullu y Mariano Rajoy "es fluida y buena pero poco fructífera". Además ha manifestado que el PNV no es "tuerto, con un ojo vemos a ETA y le aconsejamos lo que tiene que hacer y con el otro ojo vemos al Gobierno". Además el presidente autonómico añade que: "el Gobierno sin hacer nada indefendible, sin hacer nada vergonzos, puede hacer otra política penitenciaria que podría ayudar mucho a sentar la convivencia en España".