Andoni Ortuzar deja el bastón de mando del PNV después de doce años al frente del partido: "Me voy, sobre todo, feliz"

Emocionado y entre aplausos, Andoni Ortuzar ha dejado hoy la presidencia del Partido Nacionalista Vasco. Le sustituye Aitor Esteban que hasta hace unos días era el portavoz en el Congreso.

El nuevo presidente, de 62 años, ha advertido a sus bases de que afrontarán un largo trayecto en sus objetivos soberanistas. "No hay patria que valga la negación de derechos humanos", ha dicho en su primera intervención como líder del PNV, reivindicando los principios "demócratas humanistas". "Somos nacionalistas pero primero demócratas humanistas", ha recalcado.

Su nombramiento y la del resto de nombres que lo acompañarán en esta nueva etapa se produce después de un proceso interno en el que Andoni Ortuzar quiso optar a un cuarto mandato y en el que se topó con una oposición interna liderada por quien fue su colaborador.

Hoy el PNV optó por recuperar el objetivo inicial de su IX Asamblea General, centrado en reforzar su "liderazgo" ante sus resultados electorales en 2023 y 2024 y el crecimiento electoral de EH Bildu, enemigo en Euskadi y Navarra. "Cuando se habla del derecho a decidir de nuevos marcos no desaprovecharemos ninguna ocasión para ir aumentando el autogobierno", ha dicho el nuevo presidente nacionalista, que se ha comprometido a agotar las posibilidades que hubiera para avanzar en cambios relevantes del marco político-institucional.

La nueva dirección

La nueva dirección viene después de un acuerdo entre los sectores de Esteban y Ortuzar y con un cambio de caras, donde los hombres son mayoría: diez varones frente a cuatro mujeres, elegidos por las bases del partido; entre los que se encuentran: Joseba Díez Antxustegi, el exdiputado general guipuzcoano Markel Olano, Iñigo Ansola (Bizkaia), Jone Berriozabal (Álava), María Eugenia Arrizabalaga (Gipuzkoa), Pantxoa Bimboire (Iparralde) y Unai Hualde (Navarra).

Sobre la moción de censura

Hace unos meses, en una entrevista en el programa Espejo Público, Esteban aseguró que el PNV no se uniría a una posible moción de censura a la que se pudiera sumar también Junts, algo que según dijo ya se lo explicaron al líder de los populares, Alberto Núñez Feijoo. Añadía además que a su formación le resultaba imposible llegar a un acuerdo con el PP cuando son necesarios los votos de Vox. "No, no vamos a apoyar una moción de censura por mucho que pudiera sumarse Junts".

Sobre la llamada 'ley Begoña', el ahora presidente del PNV aseguraba que esta era una figura extraña en el conjunto del ordenamiento jurídico, considerando que la acusación popular "es una figura extraña que esta ahí pero debería acotarse algo porque ha habido un abuso absoluto de ella". Apuntaba además que ha visto muchos casos de alcaldes del PNV que han sido llevados a los tribunales por impulso de Bildu, casos que aunque se han resuelto favorablemente para los acusados, han desencadenado una situación mediática complicada durante años.

