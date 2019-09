La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, ha dicho al líder de Cs, Albert Rivera, que, si se decide a sumar con Pedro Sánchez, no con el PP de Pablo Casado, la formación nacionalista canaria apoyaría la investidura. Oramas ha recordado que los socialistas y Cs suman mayoría absoluta "y, si Rivera quiere desbloquear la situación, tiene que dirigirse a Sánchez y sentarse con él, y ellos dos podrían dar una estabilidad de gobierno y legislatura". La oferta de Rivera a Casado no es tal, "es un alto al vacío desesperado, y sabe que se va a desangrar por la izquierda o por la derecha si van a elecciones en noviembre". La responsable de CC ha criticado a Sánchez que en estos meses "no haya querido negociar" y ha pronosticado que si se va a elecciones, "el PSOE o el PP pueden tener 15 o 20 diputados más, y Cs y Vox trasladarán esos diputados a esas dos fuerzas, pero nadie va sacar mayoría absoluta y empezaremos de nuevo".

En el caso de que finalmente haya una nueva cita con las urnas el próximo 10 de noviembre, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, cree que quien asumiría más riesgos es Sánchez, en tanto que en el último mes y medio ha ido "a buscar unas elecciones y no un pacto". Pero con él irá toda la izquierda, con la que "la gente progresista", dice, está "muy cabreada", y por tanto "los partidos progresistas bajemos". Compromís no ha recibido respuesta al documento que envió a los socialistas.

Javier Esparza ha informado al Rey de que los dos diputados de UPN votarán otra vez 'no' a Sánchez si hay una nueva investidura. Según ha relatado, la charla con el jefe del Estado le ha servido para constatar que Felipe VI está al tanto de la realidad política e institucional de su comunidad, pero no ha querido desvelar nada concreto de su contenido: "Está haciendo la labor que le corresponde".

Juantxo López de Uralde, de Equo, dentro de Unidas Podemos, ha explicado su oferta y la falta de interés en negociar de Pedro Sánchez. Yolanda Díaz, por las mareas gallegas, también en el mismo grupo, ha declarado que "la llave está en manos de Sánchez, si quiere puede y hablando se entiende la gente". UP, sin acuerdo, se abstendrá.

El cantabro José María Mazón, ha señalado que, desde su punto de vista, el Rey no va a mediar políticamente entre partidos para urgir un acuerdo que favorezca una eventual investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez. Ha vuelto a reiterar a Felipe VI el apoyo de su partido a la investidura de Sánchez en tanto siga cumpliendo y no varíe sus compromisos con Cantabria, con la defensa de la unidad de España y con el mantenimiento de la agenda social. Si bien ha admitido que "no está claro" que vaya a haber investidura y que el Rey tendrá que hacerse primero "una composición de lugar" antes de comunicar a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, si propone o no un candidato. El diputado cántabro ha desvelado que ha coincidido con el monarca en la "conveniencia" de que haya "cuanto antes" un Gobierno para España, "como al resto de españoles le gustaría que hubiera un Gobierno".