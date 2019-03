Amparo Valcarce se postula como candidata del PSOE a la Comunidad de Madrid

La diputada socialista en la Asamblea de Madrid Amparo Valcarce ha reclamado este domingo la celebración de primarias para elegir candidato del PSM a la Comunidad madrileña porque, ha alertado, las urnas "deben hablar" y el derecho al voto de los militantes socialistas "no se puede cercenar".



En una rueda de prensa en la que ha anunciado su intención de presentar su candidatura a esas primarias tras la marcha de Tomás Gómez, Valcarce ha afirmado que si el PSOE es el partido más transparente no puede elegir a su candidato en una "mesa camilla" y que sea la gestora la que interprete el deseo de los militantes socialistas.



Rodeada de militantes que le han aplaudido en numerosas ocasiones, Valcarce ha proclamado que es el momento de "mojarse" y de dar "un paso adelante" y por eso no entiende que, si todos los candidatos autonómicos del PSOE se han elegido en primarias, Madrid vaya a ser ahora una "excepción".



"No hay que esperar a que haya agua en la piscina, sino que hay que llenar la piscina de agua limpia y transparente", ha proclamado la diputada socialista, que ha insistido en que ningún candidato podrá sentirse legitimado "si las urnas no hablan".



Considera además que en estos cien días que restan hasta las elecciones autonómicas de mayo hay tiempo suficiente para celebrar unas primarias en el PSOE, siempre que haya "voluntad" de que hable la militancia frente a la opción de una democracia delegada.



Presidenta del grupo parlamentario socialista en la Asamblea regional, vicepresidenta de la Mesa y miembro del Comité Federal del PSOE, Valcarce ha explicado que ha dado este paso después de que se lo pidieran compañeros del partido con los que ha hablado durante estos días. Ha comunicado su decisión tanto a Tomás Gómez, como al candidato para el Ayuntamiento de la capital, Antonio Miguel Carmona, que le han expresado su respeto.



Preguntada por la posibilidad de que Ángel Gabilondo concurriera a esas primarias pese a que no es militante del PSOE, Valcarce ha recordado que las normas internas son las que son, aunque en aras de la limpieza y de la democracia no sería "ningún problema" y estaría dispuesto a medirse con quien aparece en todas las quinielas.



De cara a las elecciones, Valcarce ya ha adelantado que aspira a conseguir una mayoría "autónoma" para gobernar en la Comunidad de Madrid, aunque no descarta alcanzar pactos con otras fuerzas políticas, salvo en cualquier caso con el PP. Ha recordado su "compromiso" con los madrileños en los últimos años, tras haber sido delegada del Gobierno en Madrid y formar parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.



"Mi decisión es firme porque he comprobado la pérdida de derechos sociales y de recortes brutales de la derecha", ha denunciado Valcarce, que ha garantizado que existe una alternativa a las políticas del PP, basadas en las políticas sociales, el empleo y la educación como "piedra angular".



Para Valcarce, es necesario impedir que una "minoría de privilegiados" continúe aprovechándose del "sufrimiento" de la mayoría de los madrileños. Por eso, su primera decisión como presidenta de la Comunidad de Madrid sería reabrir los comedores escolares cerrados y un pacto por el empleo.



También ha anunciado que su primer proyecto legislativo sería una ley de igualdad de oportunidades para garantizar el acceso a la educación para todos. "No voy a permitir que ningún joven no vaya a la universidad porque su familia no puede pagar las tasas. No lo voy a consentir", ha advertido.



El anuncio de Valcarce se produce cuatro días después de la destitución de Tomás Gómez como secretario general del PSM y el nombramiento de una comisión gestora del partido bajo la presidencia de Rafael Simancas. Una comisión que ha iniciado un proceso de consulta a las bases para elegir cabeza de lista a la Comunidad de Madrid, puesto para el que suena con fuerza el nombre del exministro de Educación Ángel Gabilondo.