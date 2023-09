Almeida pide a la AEMET "afinar" sus pronósticos y cree que el Ayuntamiento actuó bien: "Cumplió con su deber"

La fuerte tromba de agua originada por la DANA haprovocado graves destrozos en varios puntos del centro península. Es más, hay dos fallecidos y dos desaparecidos. Las fuertes tormentas han afectado a varios municipios madrileños, no así a la capital, que se ha librado por 38 kilómetros.

Protección Civil envió una alerta a los madrileños advirtiendo de que la lluvia del domingo podría originar graves destrozos. Frente a los que creyeron que el aviso avisaba de otra cosa "más grave" como una bomba o una guerra nuclear, hubo quién si sufrió las consecuencias del fuerte temporal, que no cayó en el centro de la capital.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado que el sistema de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid está vinculado al Gobierno de España a través de la Aemet y ha destacado que es deber del Ayuntamiento es adoptar las medidas necesarias cuando desde la Aemet indican que en la capital se va a dar un suceso anómalo con 120 litros de agua por metro cuadrado.

Almeida ha pedido a la Agencia Estatal de Meteorología "afinar" los pronósticos meteorológicos, por la credibilidad de cara a los ciudadanos y los perjuicios económicos que se generan. También ha defendido que el Ayuntamiento "cumplió con su deber y responsabilidad" ante la previsión de fuertes lluvias en la capital.

"Me preocupa más por la credibilidad que podamos tener ante los ciudadanos (...) Creo y pido que en la medida de la posible la Aemet afine los pronósticos. No se puede exigir un 100% de acierto, pero no es menos cierto que este pronostico se produjo en la mañana y a mediodía se mantenía el pronóstico superando con mucho la mayor precipitación histórica", ha destacado Almeida.

"Creo que en la medida de la posible hay que afinar las previsiones cuando hay una proximidad temporal por los perjuicios y la credibilidad que tenemos que tener desde las instituciones", insistía.

Ayuso defiende el envío de la alerta

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defiende el envío de la alerta este domingo avisando sobre la DANA, al considerar que los efectos han sido "catastróficos" en la zona suroeste de la región y ha puesto el foco en "lo que se ha evitado" gracias a ella.

"Lo que tenemos que quedarnos es con lo que se ha evitado gracias a la alerta y al trabajo, por ejemplo, de estos anuncios que se promovieron a través de los teléfonos móviles por radiofrecuencia", ha declarado. Además, recuerda que esta alerta "funciona en otros muchísimos países" y que las comunidades autónomas la tienen a su disposición.

Maroto critica que Almeida cuestione las previsiones de la Aemet

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, critica la "falta de lealtad institucional" del alcalde de Madrid, después de pedir a la AEMET "afinar en sus pronósticos". "No puede poner en cuestión las previsiones", expresaba Maroto en declaraciones a los medios. También ha destacado que gracias a las alertas recibidas se consiguió reducir los riesgos y se facilitaron las "actuaciones".

"Gracias a los sistemas de alerta, hoy en la ciudad de Madrid no ha habido ninguna víctima ni ningún fallecido. Al final de lo que se trata cuando hablamos de previsiones es que, de alguna manera, tomemos las medidas necesarias para que desde las administraciones minimicemos los riesgos", declaraba Reyes Maroto.