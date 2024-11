Carlos Mazón cesa a Nuria Montes tras sus polémicas declaraciones durante la DANA

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, cesa a la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo Nuria Montes, tras sus polémicas declaraciones sobre la DANA. La sustituirá Marián Cano, presidenta de la patronal del calzado AVECAL.

Nuria Montes fue cuestionada tras dirigirse con vehemencia hacia familiares de las víctimas que iban a preguntar por ellos a Feria Valencia, la morgue improvisada. Unas palabras por las que después tuvo que pedir disculpas. También fue cuestionada por la llamada a una de sus funcionarias que perdió a su marido y su hija por la DANA.

Este domingo, Carlos Mazón nombró como nueva portavoz del Consell a la vicepresidenta, Susana Camarero, que sustituirá a la consellera de Hacienda, Economía y Función Pública, Ruth Merino. El cese de Montes es el segundo cambio en el Ejecutivo valenciano tras el devastador paso de la DANA que se ha cobrado más de 200 vidas.

La nueva consellera, Marián Cano García, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un postgrado en Dirección Comercial y Marketing de la ESIC y actualmente es la presidenta ejecutiva de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL), puesto que ocupa desde 2015.

Feijóo advierte a Mazón: "Cuando se ha perdido la confianza, hay que volver a ganársela"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado, durante la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, a la reconstrucción de la Comunidad Valenciana a través de un enfoque sin fallos, instando al PP regional y al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a recuperar la confianza de los ciudadanos. "No podemos permitir que algo así vuelva a ocurrir con las mismas consecuencias", ha advertido.

Tres días después de que Mazón anunciara en el parlamento valenciano que no buscará la reelección si no logra liderar esta reconstrucción, Feijóo ha señalado la importancia de recuperar la confianza. "Tenéis que seguir dando la cara, ayudando al pueblo, escuchándolo, porque la rabia y la decepción hay que entenderla, dando explicaciones, reconociendo errores, asumiendo responsabilidades y hacer de la reconstrucción social, económica y emocional una obligación en la que ya no caben equivocaciones".

