Alfonso Guerra defiende el "derecho a manifestarse" contra la amnistía y apoya a Aznar ante los ataques del Gobierno

En los últimos días, dirigentes históricos del PSOE como Felipe González, Alfonso Guerra o Joaquín Leguina han mostrado su rechazo a la amnistía. A ellos se ha unido el expresidente del Gobierno José María Aznar, que pidió una manifestación contra dicha medida excepcional que favorecería a los condenados por el Procès. El Gobierno tachó entonces a Aznar de "golpista", algo que ha motivado las críticas de Guerra y Leguina.

Alfonso Guerra como Joaquín Leguina han explicado, esta misma mañana, que "las manifestaciones son un derecho constitucional y no un llamamiento a agitar la calle".

"Un gran acto"

Después de que ayer el Partido Popular anunciara la convocatoria de un "gran acto" para protestar en la calle contra la amnistía, el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha aportado más detalles. A falta de concretar la hora, será el domingo día 24, en la Plaza España de Madrid. Según Feijóo, "todos los constitucionalistas están invitados", es más, dice que desde su partido estarán "encantados" de que acudan cuantas más personas mejor.

A pesar de esta apelación, en la que también ha insistido esta mañana desde el Congreso la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, en Vox no lo ven tan claro. Piden que la invitación sea expresa. "No sabemos si es un acto de partido, si hemos sido invitados, esperamos saberlo", ha asegurado esta mañana Santiago Abascal durante su visita a Murcia. Sí ha confirmado, sin embargo, su presencia en la manifestación convocada por Sociedad Civil de Cataluña el próximo 8 de octubre.

Entre los asistentes que ya han confirmado su asistencia se encuentran barones del partido como el andaluz Juanma Moreno, que aseguraba esta mañana que "el PP debe canalizar el malestar" que provoca las negociaciones que el gobierno está llevando a cabo con los independentistas a cuenta de la amnistía.

También es probable que acuda el expresidente del Gobierno, José María Aznar. Aunque reconoce que no sabe "exactamente qué se ha convocado", asegura que "donde el PP me pida que vaya en estas cuestiones, estaré". El expresidente ha aprovechado además para contestar al gobierno, por sus acusaciones de golpista: "Son reacciones autocráticas, propias de una autocracia, que considera que todo aquel que no está de acuerdo con el que está en el gobierno es antiespañol, es fascista o es golpista".

Frente a esto, desde el PSOE mantienen su ofensiva. El portavoz del partido en el Congreso, Patxi López, ha acusado al PP de "incitar al enfrentamiento civil" con el acto organizado en Madrid. "Señalar al enemigo, e incitar al enfrentamiento, y todo por su propia incapacidad. Porque son incapaces de tener una respuesta, porque no saben qué hacer en Cataluña”, ha dicho López.