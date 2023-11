Alfonso Guerra, sobre la amnistía: "¿Dónde se ha visto que las leyes las redacten los delincuentes?"

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra vuelve a cargar contra el PSOE. Tras conformarse el nuevo Gobierno de coalición, el histórico dirigente socialista vuelve a rechazar frontalmente la ley de amnistía pactada con los partidos independentistas catalanes. Así lo ha explicado en 'El Hormiguero'. "¿Dónde se ha visto que las leyes las redacten los delincuentes?", lamenta Guerra. Él ha sido una de las figuras históricas del partido que ha criticado a Pedro Sánchez. Como también lo han hecho Felipe González o Nicolás Redondo, este último ya fuera del Partido Socialista.

Alfonso Guerra defiende que la ley de amnistía registrada en el Congreso "no cabe" en la Constitución. Y lo justifica alegando que eso era "lo que decía el presidente del Gobierno". No puede "entender" que se negocie con los partidos independentistas tras lo ocurrido el 1-O. "No es sensato. En la vida uno puede tener ideas alocadas, pero hay que tener sensatez. ¿Cómo es posible que se negocie con un señor que está fugado de la Justicia. Que es un prófugo. Que declaró que Cataluña era independiente y cogió la maleta y se fue. ¿Y con ese vamos a negociar?", pregunta el exvicepresidente socialista.

Según Guerra, lo que ha ocurrido es que "faltaban 7 votos y se han comprado". "Es una cosa que quedará para siempre como un Gobierno que es capaz de decir no, no, no, y al día siguiente en sí, sí, sí". Si Alfonso Guerra hubiera sido uno de los diputados del PSOE en la investidura de Sánchez, él no hubiera votado: "Me hubiera ido a mi casa". El PSOE -dice- se ha 'podemizado' "mucho". "Seguramente no son conscientes los militantes. Pero no han entendido bien, pero algún día lo entenderán todo. El podemismo no tiene nada que ver con el socialista", avisa.

Considera que "ha habido un error de cálculo". Expone Guerra que si el presidente del Gobierno "le hubiese dicho a todos los partidos: 'Oye si queréis me votais, si no ya sabéis lo que viene'. Lo hubieran votado sin darle nada. Y le han concedido muchísimo". "Que al PNV le den lo de la Seguridad Social. Que el PNV tiene el 1% de los votantes. Tiene la llave el PNV con el 1% de los votos", critica el exdirigente socialista.

Junts per Cat, "que tiene el 1,6% está mandando sobre el 99%. No puede ser". Ha lamentado que el PP y el PSOE no hayan hablado ni se pongan de acuerdo. "Los de Podemos copiaron" la "razón populista" y "ahora han filtrado eso a los otros partidos. Al PSOE también. Ha hecho alusión a ese "levantamiento del muro" del que habló el PSOE: "No hombre no, levante usted un puente para que se puedan conectar los unos con los otros.

Hace tan solo unos meses Guerra insistió en las consecuencias de una amnistía que todavía no había sido anunciada. "La amnistía significa la humillación deliberada de la generación de la Transición", arremetía contra las intenciones de Pedro Sánchez. "¿Cómo va a haber impunidad para los políticos? ¿por qué?", dijo entonces el exvicepresidente de Felipe González. "Nosotros creímos a los nacionalistas cuando se hizo la Constitución, fuimos unos ingenuos, nos equivocamos, no estaban dispuestos a hacer lo que dicen que iban a hacer", explicó.

Mientras, tras las reiteradas peticiones de PP y Vox, el Parlamento Europeo ha debatido este miércoles la ley de amnistía. El comisario de Justicia, Didi Reynders, ha señalado que Cataluña es un "asunto interno de España", aunque analizará la amnistía "muy cuidadosamente". En una cámara bastante vacía en Estrasburgo, el comisario ha recalcado que este debate debe tener lugar primero en el Parlamento español.