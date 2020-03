La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, están aisladas por contacto con afectados por los casos de coronavirus en el Ayuntamiento de Barcelona. En una rueda de prensa, la concejal de Salud, Gemma Tarafa, ha dicho que Colau y Sanz se suman a los otros concejales del Gobierno municipal confinados: el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni; el concejal de Presupuestos, Jordi Martí; la concejal de Comercio y Mercados, Montserrat Ballarín, y la concejal de Movilidad, Rosa Alarcón. En total, hay cinco trabajadores municipales que han dado positivo por coronavirus: la profesora de la guardería municipal EBM Gràcia, un trabajador del Area de Economía del Ayuntamiento, dos del Area de Ecología, y uno del Area Jurídica.

Bajar el ritmo de Barcelona

Solo unas horas antes la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau,de la ciudad durante los próximos 15 días y hacer solo aquello que sea imprescindible para la vida cotidiana de las personas, y posponer aquellas actividades colectivas como reuniones, eventos, y viajes como medida preventiva para el coronavirus. Lo ha dicho en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Barcelona acompañada de la concejal de Salud, Gemma Tarafa, y la gerente de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB), Carme Borrell, en la que ha explicado que el consistorio también aplicará estas recomendaciones y que anulará o pospondrá las actividades municipales que no sean necesarias.

Colau ha asegurado que la prioridad es proteger a la población vulnerable -los ancianos y las personas con patologías crónicas- y contener los contagios para que no se saturen los servicios médicos que "necesitan estar operativos no solo por cuestiones relacionadas con el coronavirus sino por cualquier atención médica". La primera edil ha incidido en que las tres administraciones -Ayuntamiento, Generalitat y Estado- van "totalmente alineadas", y que el consistorio se suma a las medidas y restricciones que han sido anunciadas por el Govern, como que se suspenderán o aplazarán actividades que impliquen más de 1.000 personas y que solo se podrán celebrar si se ocupa un tercio del aforo máximo autorizado. "Queremos dar tranquilidad absoluta de que todas las administraciones tenemos como única prioridad la salud de la población y que actuamos de forma coordinada y con absoluta transparencia poniendo la salud de los más vulnerables en el centro de las prioridades", ha expresado Colau. También ha insistido en que no hay motivo para la alarma porque el virus tiene una afectación leve en la mayoría de la población, y ha llamado a la población a no pensar únicamente en clave individual sino también colectiva. Asimismo, ha asegurado que desde las distintas áreas del Ayuntamiento se han puesto en contacto con los sectores afectados durante estos días por las medidas de prevención que se están tomando para "acompañarles y apoyarles", aunque ha dicho que todavía es pronto para pensar en medidas municipales especificas y ver el alcance de estas afectaciones.