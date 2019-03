Alcaldesa de Astorga: "Me siguen faltando datos fundamentales para entenderlo"

Victorina Alonso Fernández, alcaldesa de Astorga, ha hablado en Espejo Público sobre la relación que tenía con Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León. "Estamos conmocionados, toda la ciudad lo está. La conocía y además con Astorga siempre se ha portado muy bien", ha explicado Victorina.

Sobre Montserrat Triana y su madre, presuntas autoras del crimen, ha dicho que "conocía a la madre de Montserrat Triana porqué su marido es el comisario de Astorga y acudía con él a muchos actos. Es una mujer afable, cariñosa y con la que se mantiene una conversación durante una comida. No la conocía más allá".

"Nadie nos explicamos que ha podido ocurrir aquí, no puedo entenderlo. Le he estado dando vueltas a todas las noticias, a todo lo que se va conociendo pero me siguen faltando datos fundamentales", sentencia la alcaldesa de Astorga que no se explica lo sucedido.