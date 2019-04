Albiol, sobre Torra: "Lo que está ocurriendo es un cachondeo y si no salvaguardamos con dignidad las instituciones, podemos acabar muy mal"

Xavier García Albiol, presidente del PP en Cataluña, considera que la toma de posesión de Quim Torra este jueves no fue "seria ni normal" y explica que los representantes del Gobierno no acudieron porque acuden "a las tomas de posesión serias", no a las que se hacen "casi a escondidas, sin comunicarlo hasta el último momento". "Cuando hay este cúmulo de anomalías, es lógico que el Gobierno de España no participe en esa escenificación", ha añadido.

Sobre la proposición del PSOE de regular las tomas de posesión, Albiol ha adelantado que PP y PSOE "se van a poner a trabajar de manera inmediata". "No sé si hay muchos países democráticos donde a la hora de tomar posesión se organicen los espectáculos lamentables que vivimos en el nuestro", ha indicado Albiol desde el Parlament en una entrevista en Espejo Público.

"Lo que está ocurriendo en nuestro país es un cachondeo y si no ponemos remedio para intentar salvaguardar con dignidad las instituciones, podemos acabar muy mal, con un modelo de país donde vale todo", considera el presidente del PP catalán.

Sobre la última carta de Oriol Junqueras en la que llama al diálogo, Albiol coincide en que "el diálogo siempre es positivo, el problema es cuando introducimos los matices". "Tiene que haber voluntad de respeto en la convivencia. Se puede discrepar de todo, pero el balón no puede salir de las líneas marcadas en el campo. El independentismo pretende confundir con este juego semántico. El diálogo tiene que estar enmarcado en unas mínimas normas porque sino esto se convierte en la ley de la selva", ha indicado.

Sobre el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, dice que "se está equivocando". "Por un puñado de votos está haciendo electoralismo con un tema tan serio como es le futuro de nuestro país; se ha echado al monte", considera. "Cuando aspiras a gobernar, has de ser mínimamente serio y previsible. A Rivera le pediría seriedad y responsabilidad", ha concluido.