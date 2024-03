Feijóo pide concentar el voto en el PP: "PSC, ERC y Junts son las tres patas del mismo proceso"

Desde el mismo momento del anuncio del adelanto electoral en Cataluña en la dirección del Partido Popular comenzaron las prisas para elegir al mejor candidato y disipar la dudas sobre la continuidad de Alejandro Fernández, en escasa sintonía con la nueva dirección en Génova. Pero finalmente será el candidato del PP a las elecciones catalanas del 12 de mayo. Se ha confirmado este Miércoles Santo en la Junta Directiva Autonómica celebrada en el hotel Grand Marina de Barcelona donde Alberto Núñez Feijóo, en su discurso, ha querido acallar los comentarios y ha alabado el trabajo del candidato del que ha dicho que es "el mejor candidato porque todos coinciden. Los que no les gusta, los que nos gusta, los que nos critican y los que nos alaban. Es evidente que hemos acertado".

El presidente del PP ha pedido que se concentre el voto en el Partido Popular de Cataluña como solución al proceso independentista del que dice que ha llevado a la región a un retroceso y que ellos serán el referente para unir el constitucionalismo. Y ha hecho un llamamiento a los votantes tanto de Ciudadanos como de Vox, para intentar conseguir el ya conocido como 'voto útil' en torno a los de Feijóo y que es el único camino que no conduce al independentismo.

Mensajes de campaña

Ha lamentado que al PSOE ya no le representan sus siglas porque "la E de español es solo una sigla, la O de obrero, vemos que muchos en ese partido no les gusta trabajar y la S ya solo representa al sanchismo" y que en Cataluña "el PSC, ERC y Junts son indistintos, son las tres patas del mismo proceso y van a cara descubierta". Y asegura Núñez Feijóo que "no van a engañar a nadie más" y que quien "quiera votar al independentismo tiene tres posibilidades: PSC, ERC y Junts".

Feijóo ha recordado los cambios de argumentario que se han vivido entre los socialistas en los últimos años, por ejemplo, en torno a la ley de amnistía y avisa que ahora sucederá lo mismo con la autodeterminación. "¿Qué credibilidad tienen quienes negaron la amnistía hasta que Pedro Sánchez ordenó abrazarla? ¿Qué credibilidad tiene un candidato que dijo que la amnistía no cabía en el ordenamiento jurídico y ahora la abraza? El mismo Pedro Sánchez y el mismo Salvador Illa que pidieron el voto negando la amnistía, han traicionado a sus votantes. Y los volverán a traicionar".

"Ha sido un parto"

En el acto también ha intervenido Alejandro Fernández que ha agradecido el apoyo del presidente del PP para su nombramiento y no ha dudado en bromear sobre el proceso: "Ha sido un parto, un pelín delicado, pero el niño ha salido sano, peleón y os va a dejar dormir por las noches". Durante el acto también se ha nombrado a Dolors Montserrat, vicepresidenta del Grupo PPE y portavoz del PP en el Parlamento Europeo, presidenta del Comité de campaña.

