Rivera anuncia que Ciudadanos apoyará los Presupuestos Generales del Estado tras alcanzar un acuerdo "mejor" del esperado

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado este jueves que su partido apoyará en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado para 2017, tras alcanzar, la noche de este miércoles, un acuerdo que es incluso "mejor" de lo que esperaba. En una entrevista en Espejo Público ha precisado que las cuentas incluirán 4.100 millones en partidas para la clase media y trabajadora, por encima de los 3.850 millones pactados por el propio Rivera y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando acordaron en diciembre el techo de gasto. "Creo que vamos a cumplir con el 3,1% de déficit" Con todo, los votos de Ciudadanos en el Congreso no le bastan al PP para superar el primer trámite de unas cuentas públicas que prevé aprobar este viernes en el Consejo de Ministros. Para superar las enmiendas a la totalidad que presente la oposición necesitará también los votos de PNV y el de CC, para sumar así 175. Para la aprobación final del dictamen necesita un voto más, y es ahí donde el Gobierno mira al diputado de Nueva Canarias. En opinión de Rivera, con los Presupuestos que su partido ha acordado con el Gobierno se "devolverá" a la clase media y trabajadora el esfuerzo que hizo durante la crisis. También ha destacado que Ciudadanos ha "luchado" para que no se suba ningún impuesto, tampoco los impuestos especiales. Entre las partidas incluidas, ha destacado el complemento salarial juvenil, la partida para aumentar a un mes el permiso de paternidad, la extensión de seis meses a un año de la tarifa plana para autónomos y el plan para combatir la pobreza infantil. También ha incidido en las "partidas de futuro", como el plan contra el fracaso escolar, ayudas para libros de texto y que, por primera vez tras años recortes, vaya a incrementarse la I+D+i un 4%. Por todo ello, cree que son unos Presupuestos "bastante razonables" para lograr reducir el déficit desde el 4,6% actual hasta el objetivo del 3,1% y, además, se ha mostrado convencido de que ese objetivo se va a cumplir. "Creo que vamos a cumplir con el 3,1% de déficit" porque "el país está creciendo al 3% y se está recaudando más". "Lo único que lamento es que el PSOE nos lo ponga tan complicado porque si se abstuviera, sería más fácil" El líder de Ciudadanos ha criticado la posición del PSOE y dice: "Lo único que lamento es que el PSOE nos lo ponga tan complicado porque si se abstuviera, porque son buenos presupuestos para la clase obrera y trabajadora, sería más fácil". Rivera considera que el mensaje que puede llegar hoy a los españoles es que "hay alivio, que no hay más impuestos, no más recortes y decirle a Europa que España es un país que cumple y que el Gobierno tiene un socio parlamentario que en los temas importantes estamos de acuerdo".

Preguntado sobre la inversión que ha anunciado el Gobierno para Cataluña, Rivera dice que es una buena noticia, pero insiste en que las inversiones deben ser para toda España y recuerda que es importante inyectar dinero en el Corredor del Mediterráneo porque "es una infraestructura que Ciudadanos considera estratégica para conectar los puertos del Mediterráneo y siempre he reivindicado que construyamos trenes con mercancías y productos españoles en vez de aeropuertos vacíos y radiales sin coches".

Albert Rivera defiende que "algo tan sencillo como ir a trabajar en tren no tiene nada que ver con el independentismo" y subraya que hay que dejar este tema porque "es un mero debate identitario" y aboga por dar un margen a aquellas autonomías que no puedan pagar su deuda y asegura que "el mensaje no puede ser 'te quito la deuda porque lo has hecho mal', sino te doy más tiempo" para que no pueda ir al impago.

Sobre el anuncio de creación de empleo público, Rivera dice que es una obligación del Gobierno porque hay dos sentencias europeas que dicen que no se pueden encadenar contratos de interinidad.

En cuanto a la polémica de Murcia después de que el PSOE haya presentado una moción de censura contra el presidente de la región después de que haya tenido que declarar en los juzgados por el Caso Auditorio, Albert Rivera dice que es el PP "quien tiene que sacarnos de este lío" porque es el partido que ha incumplido el pacto y porque tiene un presiente "imputado".

"Hay gente del Partido Popular incómoda con mantener a un imputado"

Rivera dice además que "el PP tiene tiempo para poner otro candidato" y asegura que "hay gente del Partido Popular incómoda con mantener a un imputado, cuando en la Comunidad de Madrid los imputados se iban en 24 horas".

El líder de Ciudadanos considera que "lo más sensato es que se cambie al presidente y si el PP anuncia que hay otro presidente, el pacto sigue vigente y la comunidad tiene gobierno", pero insiste en que si los populares no cambian de opinión se convocarán elecciones para que "haya un gobierno estable".

Rivera critica que "Rajoy y el PP han decidido proteger a Pedro Antonio Sánchez aunque haya incumplido el pacto" y considera que "cada vez más gente entiende que lo lógico es mantener la estabilidad en la región".

Preguntado sobre la "doble vara de medir" de Ciudadanos, que ha luchado para que algunos imputados por corrupción se marchen del gobierno pero que ha permitido que gobiernen en otros lugares, Rivera asegura que "el que tiene doble moral es el PP que en Madrid echa a los imputados y en otras comunidades les permite continuar".

Albert Rivera, se ha negado a valorar la condena impuesta a la tuitera Cassandra Vera por sus chistes sobre el asesinato de Carrero Blanco, afirmando que las sentencias judiciales "se respetan y se acatan", aunque ha señalado que los comentarios en redes sociales tienen consecuencias.

"Las sentencias judiciales simplemente se respetan y se acatan", ha declarado antes de añadir que el es un cargo público y no se dedica a "comentar" los fallos de los jueces.

Así ha respondido cuando le han preguntado por la condena dictada este miércoles por la Audiencia Nacional contra Cassandra Vera: un año de cárcel por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo en relación con los comentarios que escribió en su cuenta de Twitter sobre Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno al final del franquismo y asesinado por ETA en 1973.

Rivera ha indicado que "Twitter es virtual pero existe" y, por lo tanto, "no vale decir 'como yo he dicho algo en Twitter, no cuenta'".

Rechaza suprimir el delito de enaltecimiento del terrorismo

El presidente de Ciudadanos ha aprovechado para criticar la propuesta de Unidos Podemos de reformar el Código Penal para suprimir el artículo 578, que regula el delito de enaltecimiento o justificación pública del terrorismo, con el objetivo de reforzar la defensa de la libertad de expresión.

En su opinión, plantear esto es "una barbaridad" y supone "desconocer absolutamente" la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los fiscales y los jueces, que necesitan "mecanismos para luchar contra algo que es muy difícil" combatir, como es el yihadismo.

Según Rivera, el artículo 578 es "un instrumento para la lucha antiterrorista" que ha dado muchos frutos positivos" en España, por lo que proponer su eliminación es "una temeridad". Considera que es necesario para hacer frente al yihadismo, un fenómeno en el que hay "lobos solitarios", se captan adeptos por internet o se hace "enaltecimiento del terrorismo en una mezquita".

Debate sobre el decoro parlamentario

Por otro lado, el líder de la formación naranja se ha referido a la polémica surgida en el Congreso por las formas de los diputados de Unidos Podemos, afirmando que le importa poco "cómo vista cada uno", si lleva camisetas reivindicativas o no, porque eso "forma parte de la libertad de expresión", y tampoco "si grita más o grita menos".

Lo que sí le parece criticable es que "a veces no trabajen todo lo que tendrían que trabajar o que conviertan la anécdota en categoría".

"La falta de contenido político de Podemos la va a suplir con este tipo de debates"

A su juicio, Unidos Podemos está demostrando que tiene "ciertas carencias" en técnica parlamentaria, algo que achaca a su falta de experiencia en ese ámbito.

En cualquier caso, se ha mostrado partidario de "quitar hierro" al tema del decoro parlamentario. "Porque, al final, toda la falta de contenido político que tenga Podemos la va a suplir con este tipo de debates. Yo no le daría demasiada cancha", ha manifestado. Además, se ha mostrado de acuerdo con el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, en que también los diputados del PP "utilizan ese tipo de insulto o de bronca" en la Cámara Baja que a veces dificulta la comunicación en el hemiciclo. "Yo mismo lo he sufrido", ha asegurado.

