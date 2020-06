Albert Rivera presentará el lunes un proyecto de ley para limitar los mandatos del presidente del Gobierno

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, inicia su intervención dirigiéndose al presidente del Gobierno para reprocharle que su partido está convencido de que tiene que dar explicaciones sobre el caso Gürtel pero en una comisión anticorrupción bajo juramento.

"Si a lo mejor Rajoy no ha dicho la verdad en los tribunales ¿lo va a decir aquí, que no tiene obligación? ¿Qué esperaban ustedes?" son las palabras que ha dirigido Rivera a los diputados del Congreso reprochándoles, también, su sorpresa a que Rajoy no haya pronunciado la palabra Gürtel en todo su discurso.

"Se lo advertimos, con el formato pleno el señor Rajoy iba a terminar hablando de todo menos de la Gürtel"

"Ciudadanos no esperaba que el señor Mariano Rajoy viniera aquí a confesarse" ha recalcado defendiendo su propuesta de que la comparecencia tenía que haberse realizado en un comisión anticorrupción y no en el Congreso, pero que no se hizo así gracias a los socialistas. "El PSOE ha decidido podemizarse y copiar al señor iglesias"; "se lo advertimos, con el formato pleno el señor Rajoy iba a terminar hablando de todo menos de la Gürtel" ha afirmado el líder de Ciudadanos.

Aprovechando su comparecencia, Albert Rivera, ha anunciado que el próximo lunes, Ciudadanos va a presentar la ley de limitación de mandatos del presidente del Gobierno en esta cámara como tienen otros países como EEUU, y que "esperan contar con el PSOE y Podemos para aprobar esta ley para conseguir la limitación de mandatos" al considerarlo un "avance democrático para nuestro país". Además, ha añadido que la ley "saldrá adelante con el apoyo del PP o sin él".

Por otro lado, ha reprochado a Mariano Rajoy que tratara de impedir la creación de una comisión anticorrupción que es necesaria para evitar todos los casos dados de corrupción a lo largo de la historia de la democracia y que ha involucrado a políticos tanto del PP como del PSOE, entre otros; "No lo logro porque no tiene escaños suficientes".

Albert Rivera se muestra convencido de las trabas interpuestas por los populares para evitar indagar en el caso Gürtel, algo que no sucedió con el caso Palau en Cataluña cuando el PP votó a favor de la propuesta de Ciudadanos para investigarlo; "¿por qué podemos investigar una cosa y no la otra?" ha añadido.

Busca apoyo para sus reformas

"Se ponen mas nerviosos con propuestas de reformas que con críticas, curioso" ha sido la respuesta de Rivera al revuelo creado en la cámara tras hablar reformas. Ademas, el líder de Ciudadanos reprocha el apoyo del Partido Socialista a las decisiones del PP para mantener los aforamientos, añadiendo que ambos partidos han indultado a miles de personas, muchas de ellas implicadas en temas de corrupción.

"Espero contar con los votos a favor del los socialistas y de Podemos para aprobar la ley de limitación de mandatos y eliminación de los aforamientos.