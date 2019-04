Rivera: "Como las encuestas no van bien y algunos tienen crisis interna, ahora parece que se quieren sentar"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho que quiere un gobierno que no robe y que cuadre las cuentas y ha pedido al presidente en funciones, Mariano Rajoy, que deje de echarle la culpa a los demás.

Rivera, que ha clausurado el I Encuentro de Ciudadanos Andalucía, celebrado en Málaga, ha insistido en que hay dos partidos que están haciendo la pinza, en referencia al PP y a Podemos, "impidiendo que haya Gobierno". "No vamos hacer barbaridades, la solución es gastar mejor y en lo que necesitamos y dejar de gastar en burbujas políticas", ha subrayado Rivera.

Ha asegurado que si les toca llegar al Gobierno, cuadrarán las cuentas y no engañarán y "así Europa volverá a confiar en España, porque engañando no se consigue nada", y ha criticado a Rajoy y al expresidente socialista Jose Luis Rodríguez Zapatero porque "han hecho lo mismo, hacer trampas con las cuentas públicas".

Rivera ha lamentado que el presidente en funciones haya desaparecido y "tirado la toalla" y ha pedido que autorice a un equipo de trabajo del PP que se siente a negociar.

Cree que es mejor que no haya nuevas elecciones, "pero no de cualquier manera" y ha destacado que ellos han optado por ser útiles: "No queremos ser importantes, queremos ser útiles a los ciudadanos".

"Tenemos la receta para no hacer mas recortes", ha dicho Rivera, y ha incidido en que no van a recortar en sanidad ni educación. "Será en diputaciones si hay que recortar", ha subrayado el líder de Ciudadanos, que ha añadido: "Somos valientes, no tenemos mochilas y no le debemos nada a nadie".

Ha señalado que Rajoy "propone seguir haciendo las mismas cosas y echar la culpa a los demás". "Y no participo en robar a los españoles, yo quiero un Gobierno que no robe y que cuadre las cuentas", ha incidido.

Respecto a Podemos "y todos sus follones" ha criticado que sea uno de los partidos que forman la pinza para impedir formar Gobierno y ha advertido de que quiere partidos que garanticen la unidad de España. Por tanto, ha mantenido que Ciudadanos es "el cambio sensato y útil", no los que "gritan y dicen ellos o nadie, nosotros queremos ser útiles a los ciudadanos y no importantes".

Se ha preguntado dónde están los que dicen que han ganado las elecciones y ha contestado que haciendo entrevistas, pero ha dicho que "esto no va de hacer entrevistas, va de sentarse para ponerse a trabajar".

Por ello, considera que hay que formar mesas de trabajo pero sin fotos "una mesa para trabajar" porque entiende que no vale decir no a todo y que "no es tiempo de líneas rojas, sino de sentarse a trabajar". No obstante, ha precisado que "como las encuestas no van bien y algunos tienen crisis interna, ahora parece que sí se quieren sentar"