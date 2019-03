Albert Rivera: "Me parece un error crear un frente contra el independentismo catalán"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha valorado los últimos datos del CIS que establecen que Junts pel Sí y la CUP sumarían mayoría absoluta de escaños pero no de votos el próximo 27-S. Considera que la encuesta le da una derrota a Artur Mas y a la CUP porque pierden 10 escaños. "El proceso independentista no deja de perder apoyos por el camino, pierde número de votos", señala. Cree que quedarse en casa el 27-S es votar a la independencia y se erige como la alternativa al independentismo catalán. "Si hay un escaño que quiera sumar por un Gobierno estable y que esté dentro de Europa vamos a dialogar por esa alternativa, estamos a un escaño de conseguir una victoria histórica contra el secesionismo", destaca.



Sobre las declaraciones del candidato del PP catalán, Xavier Albiol, en las que dice que Ciudadanos se ha visto resentido desde que él enfocó su candidatura a Madrid, afirma que su adversario no es el PP, sino Artur Mas. "Estamos jugando con la unión de todos los españoles, Ciudadanos nació para los catalanes que querían seguir siendo españoles".



No aprueba la propuesta del PP de hacer un frente de oposición a la independencia con PSOE y Ciudadanos. Sostiene que es mejor que los catalanes puedan elegir entre varias opciones. Reitera que los independentistas están mintiendo a los catalanes sobre la salida de la UE. "Queda claro que eres de la UE si los otros miembros te aceptan, si sales después tienes que pedir entrada. Engañan a la gente haciendo ver que salir de España no es salir de la UE".

"Ciudadanos nació para los catalanes que querían seguir siendo españoles"

Rivera se muestra "estupefacto" ante la propuesta del ministro José Manuel García-Margallo de ceder la práctica totalidad del IRPF a Cataluña. Le parece preocupante que un ministro de España haga propuestas a título personal. Recuerda que su partido plantea una reforma de la LOFCA (ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas). Propuesta que Artur Mas no acepta.

Define a la televisión pública catalana como un instrumento más de una candidatura política y cree que en un futuro habría que despolitizar la televisión pública y gastarse menos dinero. Aunque respeta que haya gente que se sienta más catalana que española, recuerda que EEUU es un país federal descentralizado que mantiene el término de nación.



A Rivera se le pone la piel de gallina leyendo la hoja de ruta de la asamblea nacional de Cataluña para el 28-S que planea movilizaciones masivas y acciones concretas sin alterar el orden del país. "Que nadie se piense que van en broma. ¿Cómo pueden plantear un choque de trenes? ¿De unos trenes en los que vamos montados millones de personas?. Lo que dicen es mentira: no se pueden recaudar impuestos porque solo el BCE lo autoriza, no puede haber una desconexión de impuestos". Rivera espera que el 28-S los catalanes se puedan levantar igual que el resto de los días.