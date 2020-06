Albert Rivera exige a Pablo Iglesias que obligue a sus diputados en el Parlament a sumarse a la oposición

El líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha exigido al máximo responsable de Podemos, Pablo Iglesias, que obligue a los diputados de su partido en el Parlament de Cataluña a unirse a la oposición para tratar de "parar el golpe" que están llevando a cabo los independentistas.

En declaraciones en el Congreso, Rivera ha lamentado el "triste" día para la democracia que se está viviendo en el Parlament con el intento de los independentistas de aprobar la ley del referéndum soberanista, y ha dado las gracias de forma especial al secretario general de la Cámara y a los funcionarios que están "dando ejemplo" tratando de impedir ese "golpe a la democracia".

El líder de Ciudadanos ha denunciado que Podemos se está "alineando con los separatistas" al haber votado a favor de la admisión a trámite de esta ley, una "barbaridad" a la que no han querido sumarse ni los funcionarios de la Cámara. Por eso ha exigido a Iglesias que "obligue" a sus diputados a que no se abstengan en la votación de la ley ni participen en este "golpe". "Cuando más necesitamos estar unidos, el señor Iglesias no está", ha criticado Rivera, quien ha añadido que cuando un líder político quiere ser presidente del Gobierno "no puede permitir que se liquide la democracia de este país".

"Cuando más necesitamos estar unidos, el señor Iglesias no está"

Ha añadido que lo que debería hacer Iglesias es "defender los derechos y libertades de todos" y no "ausentarse, abstenerse o ponerse de canto" ante el referéndum soberanista. "Me gustaría pensar que los escaños de Podemos y sus votos están al lado de la democracia, aunque de momento no les hemos convencido", ha añadido.

Albert Rivera ha insistido en valorar lo que están haciendo los funcionarios de la Cámara que han tratado de que no se publique la ley y advirtiendo de que no pueden cometerse ilegalidades. Y ha pedido al Gobierno central que esté "del lado" de los funcionarios y apoyando su labor, porque están siendo los "garantes" de los derechos y libertades de los ciudadanos. "No podemos aceptar lo que están haciendo el señor Puigdemont, la señora Forcadell y el señor Junqueras" porque están "convirtiendo el Parlament en la gestoría de un golpe a la democracia al servicio de una minoría", ha dicho Rivera.

Ha contado además que ha hablado con el vicepresidente segundo del Parlament, José María Espejo-Saavedra, y éste le ha contado que Carme Forcadell ha "prescindido de las recomendaciones de los servicios jurídicos de la Cámara" y ha publicado desde su propio ordenador la ley del referéndum. "Sería para reír pero es para llorar, que una presidenta quiera quitar derecho a recurrir, a presentar enmiendas, y publique una ley de manera clandestina", es impropio de una democracia", ha añadido.