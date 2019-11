El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado este lunes que deja la Presidencia del partido y también renuncia a su escaño en el Congreso y deja la política tras el batacazo electoral sufrido en las elecciones generales de 2019 de este domingo, en las que perdió 2,3 millones de votos y 47 escaños.

Así lo ha transmitido Rivera en la reunión de la Ejecutiva convocada para este lunes a las 10.00 horas en la sede nacional de Ciudadanos y después lo ha explicado a los medios de comunicación en una comparecencia pública donde ha sido recibido con un largo aplauso de sus compañeros.

"Ya avancé que iba a asumir todas las responsabilidades en primera persona" porque "un líder tiene que dar la cara" y "siempre he intentado ser valiente y coherente", ha manifestado, añadiendo que será la militancia en un Congreso extraordinario la que decida el rumbo del partido.

La noticia de la salida de Rivera se produce un día después de que Ciudadanos perdiera más de 2,5 millones de votos desde los comicios de abril, descendiera por debajo del 7% de los votos y pasara de 57 escaños en el Congreso a solo diez, quedando como sexta fuerza política tras haber ocupado la tercera posición.

"Me eligieron presidente de una plataforma llamada Ciudadanos con cero escaños, con ningún futuro y en la que nadie confiaba".

"Anoche avancé que asumiría todas las responsabilidades, nunca me he escondido y siempre he intentado ser valiente y por eso la primera decisión que he tomado es que dimito como presidente de Ciudadanos"

"Lo hago por el bien del país, es el momento de ceder el testigo y dejar paso a otro diputado que le apasione cruzar la puerta del Congreso".

"Dejo la política, la vida pública".

"En coherencia con lo que soy, no creo que sorprenda que hoy dimita. Sea justo o injusto, es lo responsable. Es lo que me enseñaron mis padres y mis profesores".

"Gracias a los votantes.

"Vengo de la sociedad civil, tengo una profesión. Hay que seguir soñando, con ganas y ser feliz. Si bien la política ha sido todo para mí, la vida sigue. Ha llegado el momento de servir a otra gente. A mis padres, a mi hija, a la que he dedicado menos horas de las que debería. A mi pareja, a mis amigos".

"A mí, como me apasiona la libertad, quiero acabar diciendo: 'viva la libertad", ha finalizado Rivera.