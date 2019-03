Aguirre: "El traslado del Ayuntamiento va a costar cero"

Esperanza Aguirre, candidata del PP al Ayuntamiento de Madrid, ha defendido el traslado de la sede del consistorio madrileño desde la Plaza de Cibeles a la Plaza de la Villa, si es elegida como alcaldesa por los madrileños. Aguirre ha asegurado que el coste de dicha mudanza será cero.



"Voy a irme modesta y humildemente donde han estado todos mis predecesores. No es una crítica a Gallardón. Él lo hizo en una época de pujanza. El coste de traslado es cero. La Casa de la Villa ha sido el Ayuntamiento de Madrid desde hace siglos", afirmó Aguirre.



En cuanto al "lío del fin de semana", sobre su futuro como presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre ha aseverado que está "perfectamente zanjado" de la mano de una "nota oficial del partido" en la que señalaba que las informaciones aparecidas en un par de medios de comunicación sobre una hipotética gestora en Madrid "carecen de fundamento y son falsas".



"El asunto del fin de semana ha quedado zanjado con una nota del PP que señala que las informaciones que han aparecido en varios medios de que iban a poner una gestora carecen de fundamento y son falsas", indicó Aguirre.



"Nunca el alcalde de Madrid ha sido presidente del partido. Y no es una gestora sino un Congreso, con los militantes de Madrid, los que deciden. Cualquiera se puede presentar con 100 avales. No tengo problemas en que los militantes de Madrid elijan a su presidente", ha subrayado Aguirre.



Por último, la candidata del PP al Ayuntamiento de Madrid ha defendido a Ignacio González y ha señalado que su gestión "ha sido intachable en todos los puestos en los que ha estado".



"Escuche ayer a González que Villarejo ha acudido a la causa y nunca habló de las grabaciones. ¿Y salen ahora? Es mucha casualidad", ha esgrimido Aguirre.

La presidenta del PP de Madrid ha asegurado que no tiene "la menor duda" de que ha existido una "trama" contra el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, para evitar que fuese designado candidato.