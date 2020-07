Aguirre afirma tajantemente que no volverá a la primera línea política

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado tajante que no está dispuesta "de ninguna de las maneras" a volver a la primera línea de la política y ha confesado que está muy contenta con su nueva vida y que ha hecho "lo que tenía que hacer", en el momento que ella ha elegido.

"No, no, de ninguna de las maneras", ha sido la respuesta que ha dado Aguirre a los periodistas cuando, después de presidir el Comité de Dirección del PP de Madrid, le han preguntado si pensaba volver a desempeñar algún otro alto cargo o puesto de responsabilidad política en el futuro.

Ha confesado que se siente "muy contenta" con su nueva vida, ocupando un puesto en Turespaña y compaginándolo con la presidencia de los populares de Madrid, aunque ha señalado que le gustaría "tener más tiempo" libre y que procura dormir "seis o siete" horas al día.

Pero por encima de todo, ha dicho que está "muy contenta" de haber hecho "lo que tenía que hacer" y que es "un privilegio" abandonar un puesto como el que tenía -la presidencia de la Comunidad de Madrid- en el momento en que lo ha estimado oportuno y "no obligada por la pérdida de elecciones" u otros problemas.

"Y encima, el presidente de la Comunidad de Madrid (Ignacio González) lo está haciendo de maravilla y sus consejeros sufridores también", ha bromeado la expresidenta regional.

Aguirre ha informado de que en la reunión del Comité de Dirección se había hablado, entre otros asuntos, de la cena de Navidad que reunirá el miércoles por la noche a los populares madrileños en Arganda del Rey y que estará presidida por el jefe del Ejecutivo central, Marino Rajoy.

Preguntada si habrá alguna "sorpresa" en esa convocatoria, ha señalado que no lo cree, aunque a continuación ha añadido bromeando: "no sé... como no sean los mariachis o los 25 euros que habrá que pagar por barba... eso sí".