La advertencia del PNV a Sánchez tras el debate del estado de la nación: "Que no juegue con fuego"

Tras el debate del estado de la nación el sentir general es que Pedro Sánchez, al menos de momento, puede estar tranquilo con sus socios de coalición y de investidura, sin embargo el coordinador del grupo parlamentario del PNV, Iñigo Iturrate le ha enviado una advertencia: "Que no juegue con fuego".

Iñigo Iturrate ha asegurado que el PNV está actuando con una "lealtad más allá de lo exigible" y ha pedido a Pedro Sánchez que cumpla con los "compromisos" firmados y se materialicen las competencias pendientes de traspasar. En una entrevista en Onda Vasca, el dirigente jeltzale ha analizado tras el debate de la nación que el presidente no debe estar "para excesivas euforias".

Defuebde Iturrate que el presidente se comporta con una especie de "improvisación continua", de tal forma que se va "quitando los problemas como uno se quita las moscas según van viniendo, sin una estrategia a medio y largo plazo".

"El Gobierno da la sensación de que olvida que es un gobierno en minoría. Da la sensación que se siente tranquilo por el hecho de que la alternativa pase por Vox y hay partidos que no vamos a sostener a la extrema derecha", ha indicado, para añadir que el Ejecutivo actúa "con displicencia e improvisación". "No debe abusar de la confianza y paciencia de sus socios, que no juegue con fuego", ha añadido.

Iturrate , ha considerado que la estabilidad institucional es buena, en País Vasco y en el Estado, de tal forma que "del PNV no se puede esperar que se ponga en cuestión". "Apostamos porque el Gobierno del Estado termine su mandato. Lo que pedimos es que cumpla", ha sentenciado.