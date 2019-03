Ada Colau mantiene el 'no' a Puigdemont hasta tener garantías de que los funcionarios del Ayuntamiento no serán inhabilitados

Los miembros de Cataluña En Comú han acordado hacer una consulta a las bases para preguntar '¿Debemos participar en la movilización del 1 de octubre?'. La votación se desarrollará entre los días 12 y 14 de septiembre. Entonces el partido decidirá si llama a la movilización o no.

Sobre la cesión de locales para realizar la consulta, dicen que la opción del Ayuntamiento es la más adecuada.

Ada Colau ha comunicado a la Generalitat que por el momento no pondrán medios para la celebración de la consulta, ya que no tienen garantías de que los funcionarios y la institución no corren peligro alguno. Si no recibe una respuesta de Puigdemont, no cederán sus locales.

Si Barcelona no abre sus puertas al referéndum, los independentistas estarían más cerca del fracaso.