Ada Colau anuncia que deja Twitter porque "quiere hacer buena política"

"Con carácter indefinido" y porque quiere "hacer buena política", Ada Colau ha anunciado que deja la red social Twitter. La alcaldesa de Barcelona opina que esta red social la "aleja" de su objetivo de "hacer buena política".

A través de una publicación en otra red social, en Facebook, Colau ha dado a conocer su decisión en un mensaje en el que subraya que no hay "dramas ni victimismo", sino un reflexión "muy racional" tras este hecho.

"Hace meses que me planteaba dejar Twitter. El pasado 3 de marzo me decidí a probarlo, con la excusa de que era mi cumpleaños. La prueba piloto ha sido un éxito, así que hoy anuncio que dejo Twitter con carácter indefinido", ha avanzado Colau. "Twitter no me ayuda a hacer buena política y lo dejo. Seguiré en otras redes menos polarizadas y menos aceleradas", sentencia Colau, que destaca que se propone "hacer buena política, una política que transforme la realidad y mejore la vida de las personas, ser buena alcaldesa para mi ciudad y, en lo posible, ser cada vez mejor persona".

Colau siente que Twitter se haya llenado "de perfiles falsos y anónimos que intoxican e incitan al odio, muchos de ellos incluso comprados con dinero (bots) por la extrema derecha", asegura. También critica que parece que haya que opinar "de todo, todo el rato", y concluye que se ha dado cuenta de que es "mejor persona fuera de Twitter", porque en esta red es "muy fácil acabar entrando en discusiones y peleas con adversarios políticos".

"A la política le sobra ruido, testosterona y proclamas de tuit fácil, y necesita más empatía, complejidad, escucha, pedagogía y matices", subraya. "Para que el amor gane al odio, arrivederci Twitter", apostilla en su despedida.