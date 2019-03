El abogado de Urdangarin cree que la infanta acompañaría a su marido a Catar

CASO NÓOS | NO HA CONFIRMADO LA OFERTA DE EMPLEO

Mario Pascual Vives, afirma que si el Duque de Palma se fuera a trabajar a Catar, la Infanta Cristina lo acompañaría, aunque no ha confirmado la oferta laboral para trabajar en la selección de balonmano del país ni si el viaje se llevará a cabo. "Si fuera, que no me consta que vaya, estoy convencido de que la Infanta iría con él", reponde Pascual Vives.