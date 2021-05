Abascal pide la Presidencia de la Asamblea de Madrid y Ayuso le contesta: "Quizá es demasiado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha salido este viernes al paso de la petición realizada poco antes por el líder de Vox, Santiago Abascal, quien, apelando a la "generosidad del PP", ha pedido la Presidencia de la Asamblea de Madrid.

En una entrevista en la COPE, Abascal ha recordado que su formación no ha exigido "nada a cambio" de la investidura de la 'popular' Isabel Díaz Ayuso. "Pensamos que el PP podría mostrar algún tipo de generosidad con la actitud de Vox", ha opinado.

Ayuso, durante su intervención en Espejo Público, ha replicado que, quizá, Abascal esté pidiendo "demasiado". "A lo mejor es demasiado que un grupo que tiene 13 diputados presida un Parlamento de 136 escaños", ha dicho.

En cualquier caso, la popular ha señalado que lo ideal "es que estas cosas las hablemos entre nosotros en lugar de anunciarlas en los medios de comunicación y teniendo en cuenta que hasta el 8 de junio no se configura la Asamblea".

'Palo' a Ciudadanos

"Habrá que verlo y yo lo que creo es que hay que ser generosos. Lo que no puede ser es lo que pasaba en la anterior legislatura, muchas veces con Ciudadanos, que no quería saber nada de Vox pero cogobernaba gracias a ellos. Yo creo que hay que ser en esta vida no solo humilde sino también generoso", ha declarado.

Ayuso ha indicado que se verá "en qué punto" se van a encontrar pero ha remarcado que está a cuatro escaños "de la mayoría absoluta" y que Vox tiene que decidir si apoya o no apoya pero "no estar todo el rato con estos anuncios".

La presidenta de Madrid, además, ha hecho balance de su arrolladora victoria en el 4M, y ha asegurado que las continuas críticas que recibe desde la izquierda se deben a que "el PSOE, que se ha vuelto el partido más puritano de España, no asume la derrota electoral. Moncloa, y en concreto Pedro Sánchez, tiene una obsesión irremediable contra Madrid".