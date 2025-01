Ábalos pide al Supremo que investigue las filtraciones de declaraciones del caso Koldo y denuncia un juicio paralelo

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha solicitado al Supremo que investigue la filtración a los medios de comunicación de los vídeos de su declaración, la de su ex asesor Koldo García y la del presunto cabecilla de la trama, Víctor de Aldama, ante el juicio paralelo que dice sufrir. Se refiere Ábalos a las grabaciones que prestó voluntariamente y a las que prestaron Koldo y Aldama como investigados. "Se está pudiendo observar a través de los medios de comunicación el juicio paralelo al que está siendo sometido mi defendido en la presente causa", ha manifestado el letrado del exministro.

La defensa se declara indignada por el hecho de que las declaraciones se hayan publicado y emitido en medios de comunicación cuando el exministro todavía no había recibido las grabaciones. "Quien primero debe tener conocimiento de las mismas son el Ministerio Fiscal y las partes personadas y no los medios de comunicación, como así ha ocurrido", puntualiza el abogado.

Ábalos pide al instructor que abra una investigación sobre la filtración que se ha producido y que también se ha estado produciendo con anterioridad a las mismas.

Redes Sociales

José Luis Ábalos ha anunciado la presentación de este escrito en la red social X, denunciando que llega tarde porque el propio escrito ya ha sido filtrado a los medios de comunicación. "Ahora que tanto se habla de filtraciones y como ya vengo sufriendo desde hace tiempo, hoy me he visto en la necesidad de solicitar al magistrado Leopoldo Puente, la apertura de una investigación sobre la filtración a los medios de comunicación de las imágenes de mi declaración en el Tribunal Supremo el pasado 12 de diciembre sin que, a día de hoy, todavía no se le haya dado traslado a mi defensa en el Caso Delorme", ha asegurado.

Desde el inicio de esta causa, todo ha sido una continua sucesión de filtraciones de elementos de una investigación que es reservada con el ánimo de generar un juicio mediático paralelo y mi descrédito personal, social y político. Resulta muy lamentable comprobar que esto no se ha detenido cuando en otros casos bien conocidos parece que son un crimen de lesa humanidad, ha escrito.

Recurso de súplica

Por otro lado, el exministro de Transportes ha presentado un recurso de súplica donde pide la nulidad de la investigación, alegando que la Sala de lo Penal del Supremo solicitó formalmente el suplicatorio al Congreso de los Diputadossin dar margen para que la defensa recurriera.

Según Ábalos, el 18 de diciembre el juez pide el suplicatorio a la Cámara Baja y al día siguiente la Sala Segunda lo tramita, pero la decisión del instructor le fue notificada el propio 19 de diciembre y la recurrió el día 20, alegando nulidad absoluta por entender que se había vulnerado el derecho a la inmunidad parlamentaria de Ábalos.

José Luis Ábalos presentará por escrito sus alegaciones a la solicitud del suplicatorio del Tribunal Supremo y comparecerá el lunes 13 de enero ante la Comisión del Estatuto de los Diputados para defenderlas personalmente. "He comunicado esa doble decisión a la Comisión y como dije desde el primer momento y siempre he hecho, no he dejado de dar la cara y he comparecido ante la opinión pública y voluntariamente ante las instituciones que así me lo han permitido", ha publicado en la red social X.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com