Ábalos, Koldo, Armengol, Marlaska, Torres o Puente comparecerán el la comisión del Senado

Ya conocemos la lista de los primeros comparecientes en la comisión de investigación, en el Senado, sobre el caso Koldo. El PP quiere que de explicaciones varios ministros del Gobierno "afectados" como Torres, Marlaska o Puente y deja de momento al margen al presidente del Gobierno y su mujer.

Se trata de una lista provisional con 58 comparecientes en la que no está ni Pedro Sánchez ni su esposa, Begoña Gómez aunque el PP no descarta llamarlos en un futuro. "Todo aquel que tenga que dar una explicación vendrá aquí a darla y, mientras no se den, evidentemente todos son susceptibles de ser llamados", ha declarado Cuca Gamarra, secretaria general del PP.

Alberto Núñez Feijóo, ya explicó en Espejo Público de Antena 3, que "debe comparecer Sánchez" que "no está dando ninguna explicación". "Si no responde, le haremos responder, si tiene que ser en la comisión de investigación, será en la comisión de investigación", aseguró ante Susana Griso.

Hoy expiraba el plazo para que los grupos políticos del Senado registraran sus primeras peticiones de comparecencia. Este miércoles se votará y está previsto que salga adelante la lista del PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta. Desde Salvador Illa hasta Óscar Puente, Luis Rubiales, Koldo García o Francina Armengol: estos son los 58 nombres que pide el PP.

La lista completa de comparecientes

1. D. José Luis Ábalos Meco

2. Dña. Francina Armengol Socias

3. D. Carlos Barrabés Consul

4. D. Daniel Belmar Prieto

5. D. David Blanes, Guardia Civil

6. D. Vicente Calzado Téllez

7. D. Santos Cerdán León

8. Dña. Enriqueta Chocano Javega

9. Dña. Teresa Cruz Oval

10. D. Juan Carlos Cueto Martín

11. D. Ángel Contreras Marín

12. D. Víctor De Aldama Delgado

13. D. Conrado Domínguez Trujillo

14. D. José Ángel Escorial Senante

15. Dña. Carmen Estévez Monzón

16. D. José Manuel Fraile Azpeitia

17. D. Víctor Francos Díaz

18. D. Julio Fuster Culebras

19. D. Joseba García Izaguirre

20. D. Koldo García Izaguirre

21. D. Jesús Manuel Gómez García

22. Dña. Patricia Gómez Picard

23. D. Fernando Grande Marlaska Gómez

24. D. Jesús María Gómez Martín

25. D. Salvador Illa Roca

26. D. Alfonso Jiménez Palacios

27. Dña. Patricia Lacruz Gimeno

28. D. Guillermo Martínez de Simón

29. D. Alberto Martínez Lacambra

30. D. Antonio Mascaro Crespi

31. D. Michaux Miranda Paniagua

32. D. Marco Antonio Navarro Tacoronte

33. D. Antonio José Olivera Herrera

34. Dña. Ana María Pérez Afonso

35. Dña. Teresa Pérez Rodríguez

36. D. Israel Pilar Ortiz

37. D. Pedro Pacheco González

38. D. Manuel Palomino Chacón

39. Dña. Isabel Pardo de Vera Posada

40. D. Rafael Pérez Ruiz

41. D. Óscar Puente Santiago

42. D. José Luis Rodríguez García

43. D. Álvaro Rodríguez Zapena

44. D. Íñigo Rotaeche Lachiondo

45. D. Luis Manuel Rubiales Béjar

46. Dña. Rosario Sánchez Grau

47. D. Álvaro Sánchez Manzanares

48. D. Juan Manuel Serrano Quintana

49. D. Daniel Sierra Monedero

50. D. Isaias Taboas Suárez

51. D. Francisco Toledo Lobo

52. D. Ángel Víctor Torres Pérez

53. D. Javier Urena Morales

54. Dña. Patricia Uriz Iriarte

55. D. Rubén Villalba Carnerero

56. Representante del Instituto de Empresa

57. Javier Hidalgo

58. Juan Carlos Ruiz Boix

