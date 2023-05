Nayeli Salgado, la candidata más joven de España que cumple la mayoría de edad el 28M: "Solo me importa O Carballiño"

Nayeli Salgado cumple 18 años el próximo 28 de mayo, día de las elecciones municipales. Un dato que podría pasar desapercibido sino fuera porque esta vecina de O Carballiño (Ourense), con sus 17 años, es la candidata más joven de España que concurre en unas listas electorales. Lo hace en el partido Espazo Común, liderado por el ex socialista Pachi Vázquez, que ya fue alcalde de la villa. Eso sí, por el momento lo hace en el último lugar de la candidatura como décima suplente.

"A mi me animó una amiga de mi madre que va también en la candidatura. Me conoce y sabe que en el colegio siempre que veía algo que no estaba bien o no me parecía correcto lo debatía. Siempre busco luchar por lo que no está bien. Me dijo si quería probar y aquí estoy", explica Nayeli. "Cuando me contactaron me dijeron que iban a preguntar si podía votar ese día -que coincide con su aniversario- y si que puedo", añade.

Para ella, ese domingo está marcado en rojo en el calendario. "La verdad es que las elecciones me pillan en un momento bastante importante para mis estudios ya que próximamente tengo la EBAU. Pero obviamente, al ser mi cumple no voy a estudiar. Estaré con mi familia y mis amigos. Después voy a venir a apoyar a mi partido para ayudar en todo lo que pueda", indica sonriente.

Sobre su futuro en el mundo de la política es tajante: "De momento solo me importa O Carballiño. Para iniciarme en este mundo está bien empezar por lo local. Luego en un futuro ya se verá. Ahora mismo quiero centrarme en mis estudios, quiero estudiar medicina. Lo que tenga que ser, será", dice la candidata.

La importancia de los jóvenes en la política

Nayeli hace un llamamiento a que los jóvenes como ella se impliquen cada vez más en el mundo de la política. "Hay gente que está muy interesada, otra no tanto. Hay muchas opiniones. Todos debemos concienciarnos en que hay que votar, hay que representar y que hay que concienciarse con lo local y también con España en general. Los jóvenes somos los que vamos a sacar el país adelante", dice la joven.