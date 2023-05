Cambios en el voto por correo en Melilla de cara a las elecciones municipales y autonómicas para evitar fraude electoral

En juego podría estar el voto de hasta 10.000 personas para las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo tras la denuncia de un posible fraude electoral mediante la presunta compra de 10.000 papeletas por correo.

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha asegurado que la Policía Nacional tiene en marcha una investigación al respecto. "Son 10.000 personas las que han solicitado el voto por correo que, sobre un censo de 55.000 electores, es muy elevado" ha argumentado Moh.

La Junta Electoral también se ha pronunciado al respecto y ha acordado que desde este jueves 18 de mayo los votantes por correo de Melilla tendrán que llevar personalmente el sobre con su papeleta a Correos y presentar el DNI.

La Junta defiende que con esta medida ya nadie podría llevar "puñados" de votos por correo de otras personas y que provocaron incidentes en anteriores comicios por sospechas de "compra de votos".

La Junta Electoral ha decidido que "se libre oficio al director de la Oficina de Correos de Melilla para que de forma inmediata y a partir de la notificación del presente acuerdo, por los responsables de la Oficina de Correos de Melilla se exija la identificación personal del elector mediante DNI, pasaporte, u otro documento válido, en la remisión del voto por correo dirigido a la mesa a que se refiere al art. 73.3 LOREG, de modo que la entrega del sobre certificado conteniendo el voto por correo para su remisión a la mesa sea personal por parte del elector".

Aquellos electores que hayan pedido el voto por correo pero que por una razón justificada no puedan personarse en la Oficina de Correos "podrán solicitar a esta Junta Electoral mediante comparecencia personal o email al correo juntaelectoralzona.melilla@justicia.es autorización para que la entrega sea realizada por otra persona a su ruego, aportando la documentación acreditativa que haya impedido realizar al elector dicha comparecencia personal, no pudiendo aceptar la Oficina de Correos dicha documentación electoral perteneciente a otro elector si no se acompaña de la correspondiente autorización".

PP y Vox han sido las formaciones que han presentado esta petición, sin embargo, el principal partido de Gobierno de la ciudad autónoma encabezado por Mustafa Aberchán, ha emitido un voto particular en contra del acuerdo.

El órgano electoral en cambio ha rechazado la inmediata suspensión del proceso del voto ya que "una medida como la solicitada requeriría que se hubiera producido una adulteración del proceso electoral de relevancia y basada en datos objetivos, circunstancia que no concurre en el presente caso".