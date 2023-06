Alfonso Guerra carga contra Pedro Sánchez por los resultados del 28M: "Quizás el problema es el candidato"

El exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, ha vuelto a cargar contra el actual dirigente socialista, Pedro Sánchez, tras los resultados obtenidos por el PSOE en las elecciones municipales y autonómicas del 28M.

El histórico 'número dos' del Gobierno de Felipe González ha advertido que "tal vez ha llegado el momento de que los socialistas se interroguen sobre si no será el problema el candidato". En este sentido, ha afirmado que Sánchez "ha abandonado el socialismo liberal que ha impregnado el partido durante 140 años" y "lo ha sustituido con una alianza de radicales, populistas, independentistas y herederos del terror".

Guerra también ha denunciado el "disparatado e injusto plan de privilegiar al independentismo hasta el paroxismo de hacer desaparecer delitos del Código Penal para beneficiar a los que han puesto al borde del precipicio la democracia".

No es la primera vez que el exvicepresidente carga contra Sánchez. Ya lo hizo a finales de 2022 para criticar el rumbo de Sánchez. "Apoyé sus decisiones cuando dijo que no podía dormir tranquilo con Podemos en el Gobierno, cuando dijo que lo del 2017 no era sedición que era rebelión, cuando dijo que agravaría las penas, cuando dijo que tipificará el delito de convocatoria de referéndum, cuando dijo que no habrá indultos, y no digamos cómo le apoyé cuando dijo que nunca habría pacto con Bildu", comentó.

Sánchez culpa a la derecha de "no parar de embarrar"

El Gobierno ha culpado a los votantes de no haberles entendido. "Lo que no se ha tenido en cuenta es la magnífica gestión. Impecable", ha remarcado la portavoz Isabel Rodríguez. En la misma línea la responsable del Ministerio de Educación, Pilar Alegría, ha afirmado que el PSOE "va con el mejor líder" y que el objetivo ahora es ganar las elecciones del 23J.

Mientras el PSOE cierra filas entorno a su líder, Sánchez ha responsabilizado a la derecha de "no parar de insultar y de embarrar" la campaña electoral.

En Ferraz lo tienen claro: los resultados del 28M no pueden repetirse en julio. Y por ello apelan al voto útil. "El voto ha de concentrarse entorno al PSOE", ha indicado Rodríguez.

PP es igual a Vox

Sánchez ha advertido que "no hay distinción alguna" entre PP y Vox, formaciones a las que el jefe del Ejecutivo ha situado en el espectro político de "extrema derecha y derecha extrema". "Los españoles tienen que aclarar si quieren un presidente del Gobierno de España del lado de Biden o de Trump. Si quieren un presidente del Gobierno de Lula o de Bolsonaro. Es urgente aclarar todo esto cuanto antes", ha zanjado.