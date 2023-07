Yolanda Díaz espera convertirse en la tercera fuerza política con Sumar en las Elecciones Generales 2023

Sumar, la plataforma política de Yolanda Díaz, concurre a las elecciones generales de 2023 con una expectativas muy fijadas y con una herencia que puede actuar de juez y parte. Pese a ser un partido nuevo, nadie desconoce que el proyecto de la que fue vicepresidenta con Pedro Sánchez es descendiente de Unidas Podemos, si bien es cierto que con muchos matices. Con casi el 70% escrutado, el Partido Popular se coloca en primera posición con 131 escaños. En segunda posición estaría el PSOE con 128 escaños, seguido de VOX con 33 y Sumar con 30 respectivamente.

La lentitud en el recuento de votos en la Comunidad de Madrid hace que muchas especulaciones ronden en torno a importantes cambios en los resultados actuales. No obstante, el recuento avanza y el bloque de la derecha formado por PP y Vox está lejos de la mayoría absoluta que auguraban muchas encuestas.

La cita con las urnas de esta jornada ha sido inusual desde su convocatoria, en primer lugar por la fecha que pilla a la mayor parte de la población en medio de sus vacaciones veraniegas, en segundo lugar por el rediseño del tablero político ya que las formaciones que no hace mucho se definían como la 'nueva política', Ciudadanos y Podemos, hoy no han jugado en primera persona y en tercer lugar porque desde el minuto cero se han presentado como unas elecciones de bloques.

Díaz lo dijo abiertamente durante la campaña "pido el voto para Sumar" porque quiere ganar pero sin esconder que "le disputamos la plaza a la ultraderecha". La gallega se dirigió a su electorado en los diferentes mítines y apariciones televisivas con el mantra de presentarse como el voto útil para evitar un gobierno de PP y Vox.

Tanto ella como Pedro Sánchez han sido claros, si suman gobernarán juntos, pero dejando a un lado si los números dan o no todos los focos analizarán el resultado de hoy de Sumar atendiendo a dos variables, ¿supera Yolanda Díaz los resultados de 2019 de la formación que dirigió Pablo Iglesias? ¿Consigue la nueva plataforma la tercera posición?

Unidas Podemos en noviembre de 2019 consiguió 35 escaños, 7 menos que en la primera vuelta en abril del mismo año. Al respecto de esto Díaz dijo días atrás que no se le puede juzgar por los resultados electorales que tuvieron los morados en 2019 sino por el hito más reciente por los comicios autonómicos y locales del 28M, que fueron negativos para las fuerzas progresistas. Pero todo lo que sea no alcanzar ese umbral puede ser interpretado como una derrota para Sumar, más después del veto a una de las caras visibles del proyecto de Iglesias, Irene Montero, aunque ella se mostró confiada de que la ausencia en las listas de la anterior ministra de Igualdad no le costaría "ningún voto".

Díaz ya avanzó en el último tramo de la campaña que Sumar tendrá continuidad con "independencia" del resultado de este 23J.

Para la segunda de las cuestiones Yolanda Díaz parece que sacó desde el principio de la campaña la calculadora centrándose en a quién y dónde pedir el voto. Que se presente como voto útil tiene varias lecturas y es que el sistema electoral ni a Sumar ni a Vox les favorece, la estadística indica que en las 21 provincias que reparten 4 escaños o menos la pelota está en manos de PP y PSOE . En total son 68 escaños y en esas circunscripciones a Sumar y a Vox les cuesta más un representante que al bipartidismo clásico.

Yolanda Díaz se haría con entre 28 y 31 escaños

La encuesta de Sigma 2 da unos resultados similares a los de Gad3. Según este instituto, Yolanda Díaz se haría con entre 28 y 31 escaños; lejos del resultado de Unidas Podemos en 2019. El objetivo que se puso Sumar fue el de conseguir entre 35 y 40 escaños, ya que Yolanda Díaz quiere construir un partido que pueda competir directamente con el PSOE. Esto amenaza directamente la viabilidad de cara al futuro del proyecto de Yolanda Díaz.

Lo que decían las encuestas

Por la ley electoral en España se llega al final de la campaña sin poder publicar encuestas pero remontándonos a las publicadas el último día legal este era el escenario que dibujaban los sondeos recogidos.