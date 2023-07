El vendedor de la ONCE que votó el 23J vestido de buzo protagoniza el cartel del sorteo del Extra de Verano

Plaf, plaf, plaf, plaf... Ese era el ruido que hacía Jorge entrando con sus aletas en el colegio electoral de Churriana, en Málaga. Un eco que aún sigue resonando. El cuponero malagueño que tuvo la ocurrencia de vestirse de buzo para ir a votar el domingo del 23J todavía no se cree el alcance que ha tenido su atuendo para los comicios: "Me ha sorprendido, no pensaba que iba a tener tanta repercusión".

El lunes ya se había convertido en toda una celebridad y decenas de nuevos clientes se acercaron a su esquina, donde reparte suerte desde hace 20 años, para conocerlo. Y, de paso, comprarle algún cupón: "Ayer a las 11 de la mañana ya no tenía cupones, normalmente se terminan sobre a la 1 o las 2 de la tarde", afirma asombrado este vendedor.

De hecho, Jorge pidió permiso a la organización ONCE para modificar el cartel de la promoción del sorteo del Extra de Verano y poner su foto con el peculiar modelito electoral en el anuncio. "También se han vendido todos los cupones del Extra, no me queda ninguno", asegura.

El vendedor confiesa a Antena3 Noticias que "quería hacer una reivindicación graciosa y no ofensiva. Pensaba que como mucho saldría en medios locales, pero lo de las redes sociales es exagerado". Jorge relata que a las pocas horas de votar vestido de buzo ya lo reconocían en la playa del Rincón de la Victoria, donde pasaba la jornada con su familia. "Me preguntaban que si era yo, sobre todo gente joven, porque llevaba la misma camisa y el mismo bañador", a lo que añade que "mi hijo a las 11 de la mañana me dijo que llevaba el video casi 50 mil visitas. Papá te vas a hacer viral".

El mismo domingo electoral, el propio director nacional de la organización ONCE lo llamó personalmente para preguntarle si podía facilitar su contacto a varios medios de comunicación que querían entrevistarlo.

¿Cómo se hizo viral?

Jorge tenía que desplazarse para votar unos 30 kilómetros desde la playa hasta su colegio electoral en Churriana, donde reside, y regresar. El vendedor de cupones cuenta que "si a mí me afectaba el trasladarme desde el Rincón, imagínate a alguien que está de vacaciones... De qué manera manifiesto yo esto... Y llevaba el equipo de buceo en el coche".

Pero antes de acercarse a la urna ataviado con gafas, tubo, aletas y hasta nevera, se aseguró de que no cometía ningún delito consultándoselo a los agentes de la Policía Nacional que velaban por la seguridad en el colegio electoral. "Me dijeron que si no era nada ofensivo y no incitaba a nada podía hacerlo. Es más, ellos fueron los primeros en grabarme. Luego una presidenta de una mesa dejó lo que estaba haciendo para grabarme también", relata el trabajador de la ONCE.

Jorge calcula que le grabaron unos cinco videos mientras ejercía su derecho al voto, grabaciones que lo convirtieron en viral en cuestión de minutos, arrancando una sonrisa a quien lo recibía en su móvil. "Me alegro de que a nadie le ha sentado mal", concluye el vendedor.