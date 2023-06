Solo Trancas y Barrancas consiguen relajar, un poco, la tensión e intensidad entre Pedro Sánchez y Pablo Motos en El Hormiguero

Pedro Sánchez hizo una parada este martes dentro de su gira mediática en el plató de las hormigas. El presidente del Gobierno era el candidato a divertirse en El Hormiguero, pero el programa de anoche fue diferente al de todos los días. Pablo Motos llevaba 7 años sin entrevistar a Sánchez y los desacuerdos y tensiones entre ambos fueron palpables.

No faltó ni intensidad ni tensión en El Hormiguerode este martes empezando por decidir cómo dirigirse al otro. Pedro Sánchez optó por tutear a Pablo Motos, pero el presentador comenzó tratándolo de usted hasta que le preguntó: "Si quieres nos hablamos de tú" a lo que el presidente contestó: "Lo que para ti sea más cómodo" y a partir de ahí, cada uno hizo "lo que le fue surgiendo".

Las discrepancias entre ambos fueron constantes llegando incluso Motos a pedirle "hacer las respuestas un poco más cortas" sin que Sánchez aceptase: "Es que lo que me pregunta tiene su miga".

Intentaron relajar el ambiente con bromas, pero no se consiguió el objetivo. Pablo Motos le dijo: "de presentador a presentador", y Sánchez que recogía el guante contestaba: "Yo no soy presentador (...) ¿Podríamos haber fichado a alguien mejor? Seguramente, pero fichamos al más barato". Después lo intentó el presidente: "A lo mejor no cuento con el voto de alguno que está en esta mesa" pero lejos de contar con la complicidad del presentador acabó haciendo que Motos contase a quién vota.

No consiguió Motos arrancarle una acusación con nombres y apellidos de esos programas "con una orientación conservadora" a los que se dirigió el presidente en comparecencias anteriores. Ante la negativa de "señalar a ningún programa ni periodista" del socialista Motos le dijo: "Programas de máxima audiencia que hagan tertulias están 'El Hormiguero' y 'Supervivientes', y he repasado 'Supervivientes' y allí no hay nada" para a continuación añadir: "He hecho autocrítica, y es verdad que es descompensado efectivamente en nuestras tertulias hay descompensación, pero hacia la izquierda, y si quiere le pongo un vídeo para ver a quiénes votan". Aunque Sánchez vio el vídeo no lo comentó.

Fue una entrevista en la que ninguno de los dos parecía demasiado cómodo y que ha conseguido sentar frente al televisor a casi seis millones de media de espectadores, casi un 23% de porcentaje de audiencia siendo lo más visto y rompiendo las audiencias.

El único momento de calma tensa fue con las hormigas Trancas y Barrancas donde preguntas más distendidas permitieron ver a un Sánchez más informal mientras habló del Falcon, del baloncesto y de la hipotética posibilidad de que una hija suya se eche un novio de Vox. El pulso entre Pablo y Pedro fue constante y mantuvo la temperatura elevada para dar paso hoy a la entrevista que también en El Hormiguero protagonizará el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Aperitivo del 'cara a cara'

Estas entrevistas de los dos principales candidatos de cara al 23J servirán de entrante para el plato fuerte delcara a cara que van a protagonizar en Atresmedia Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. La propuesta inicial para que debatieran el PSOE y PP fue el 19 de julio, aunque finalmente el 'cara a cara' entre Feijóo y Sánchez se realizará el 10 de julio. Este debate podría no ser el único que organiza el Grupo Atresmedia, ya que también se ofreció a organizar otro debate para el 12 de julio en el que participasen todos los candidatos de las principales formaciones políticas que concurran a las elecciones. Un debate en el que podría estar presente Santiago Abascal (Vox) o Yolanda Díaz (Sumar).

Aquí puedes volver a ver la entrevista completa de Pedro Sánchez en El Hormiguero.