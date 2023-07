Pedro Sánchez se distancia del PP tras la carta de Feijóo: "Existe una gran mayoría social para seguir avanzando"

El cruce de cartas entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez sigue marcando la actualidad política. El presidente del Gobierno en funciones y líder socialista se ha manifestado este lunes a través de sus redes sociales, por primera vez tras esta comunicación. Pedro Sánchez se ha mostrado convencido de que logrará aunar una mayoría suficiente para ser investido tras la constitución de las Cortes el próximo 17 de agosto. Afirma que "existe una gran mayoría social para seguir avanzando" y que "toca ahora traducir esa mayoría social en una mayoría parlamentaria en el Congreso".

El acuerdo entre PP y PSOE suena lejano

Pedro Sánchez se distancia así del Partido Popular y de su emplazamiento a reunirse antes de que se constituyan las Cámaras. De hecho, este lunes la secretaria general del Partido Popular,en una rueda de prensa ofrecida en la sede del partido, ha pedido al candidato del PSOE que "rectifique" y que asuma el resultado electoral. Gamarra defiende que Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones y que, por lo tanto, Pedro Sánchez debe hablar con él sobre el futuro de España, como el líder de los 'populares' le planteaba el domingo en una carta.

La número dos de Feijóo ha cargado contra el presidente del Gobierno en funciones: "Pedro Sánchez ha sido el primer presidente que pierde unas elecciones al aspirar a la reelección y el primer candidato que se niega a reconocer el resultado y reunirse con el ganador de las elecciones cuando se le convoca a ello. Le pedimos que rectifique".

Gamarra ha insistido en pedir a Sánchez que "se siente" con Feijóo y empiece a "hablar y abordar" con él de forma conjunta "el futuro" de España, todo ello con el objetivo de ofrecer "certidumbre", "estabilidad" y "un gobierno moderado". Estos reproches hacen que se distancie aún más la relación entre los dos principales partidos en España y que prácticamente se descarte un acuerdo entre las dos fuerzas.

El PSOE, en busca de otros apoyos tras el 'no' a reunirse con Feijóo

En el PSOE se centran en otros apoyos que tratarán de buscar en el sector independentista, nacionalista y regionalista. Y en el que ha sido durante estos años su socio de gobierno, el partido de Yolanda Díaz. La clave es si necesitarán el voto a favor de Junts per Catalunya o buscarán otras fórmulas para que solo sea necesaria la abstención. Y precisamente este lunes, en este sentido, se han manifestado varios políticos que serán piezas clave. Cristina Valido, de Coalición Canaria, se ha mostrado partidaria de hablar con la fuerza que tenga más apoyos para que su candidato sea investido. Lo ha dicho en declaraciones al programa Espejo Público, en Antena 3. Ha recalcado que negociarán con unos o con otros.

Si Pedro Sánchez obtiene el sí del partido canario, no necesitaría el de la formación de Puigdemont, solo la abstención. En este sentido, el expresidente Artur Mas ha pedido a la actual dirección del que fue su partido, con Carles Puigdemont a la cabeza, que sea "más exigente que intransigente" en la negociación con el PSOE. En estas declaraciones a Catalunya Ràdio también ha instado a Junts que evite la repetición electoral. Artur Mas dice que "no hay que temer la repetición electoral, porque si no pierdes fuerza en la negociación, pero tampoco debes hacer la temeridad de ir a unas nuevas elecciones".