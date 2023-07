Del "narcisismo" de Sánchez a la "excesiva" crítica de Feijóo: Las reacciones de Aznar y Zapatero al 'cara a cara' en Atresmedia

Este martes ha sido la jornada de 'resaca' posterior al 'cara a cara' en Atresmedia entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. A lo largo de todo el día, diferentes representantes políticos han valorado el debate y el papel de ambos candidatos, como por ejemplo los expresidentes del Gobierno José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.

Zapatero y Aznar opinan sobre el debate en Atresmedia

El primero en hablar ha sido el exlíder del Partido Popular, que ha asegurado que en el 'cara a cara' triunfó la "competencia útil" de Feijóo, al que considera en condiciones de alzarse con "mayoría suficiente" en laselecciones generales del 23 de juliocon la que poder formar Gobierno en solitario.

Por el contrario, considera que Sánchez, durante el encuentro, mostró la "arrogancia y el narcisismo inútil" frente a un rival que tiene "empaque e ideas de presidente". De la misma manera, y al igual que el actual presidente del PP, ha hecho un llamamiento al "voto útil" de cara a los comicios del 23J para evitar un nuevo "Gobierno Frankenstein", haciendo referencia al PSOE y sus pactos con Bildu y ERC.

Esa misma tarde, el exsecretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ha concedido una entrevista a Onda Cero en la que también ha entrado a valorar un 'cara a cara' al que le ve un "problema de formato". Según el exjefe del Ejecutivo, los moderadores deberían situarse entre los candidatos para moderar con cercanía.

Siguiendo con su valoración, ha echado en cara a Feijóo la "excesiva" crítica personal que vertió contra Sánchez, como el 'sanchismo', y ha remarcado la importancia de que el próximo presidente del Gobierno gane las elecciones "con la limpieza y credibilidad" que "esperan los ciudadanos".

Asimismo, criticó con dureza la forma en que, según él, el candidato del PP utilizó a ETA. "Me parece negativo, destructivo para nuestro sistema de convivencia de valores, la utilización del terrorismo de ETA. Eso es lo que no estoy dispuesto a aceptar", ha relatado, condenando la utilización de dirigente del PP del nombre delterrorista Txapote para atacar a Sánchez.

Sumar, Vox, ERC... Otras reacciones al 'cara a cara' entre Sánchez y Feijóo

El histórico 'cara a cara' entre ambos candidatos a la Presidencia del Gobierno también ha cosechado las reacciones, como no podía ser de otra manera, del resto de partidos del espectro político español, entre ellos Sumar y Vox. Tanto Yolanda Díaz como Santiago Abascalhan cargado contra el bipartidismo y la falta de propuestas.

"Lo que se escuchó fue ruido, ruido, ruido", ha señalado la vicepresidenta segunda del Gobierno, "un duelo de 'zascas' entre dos hombres". De esta manera, la líder de la coalición de Sumar ha criticado un debate a dos en el que no ha estado presente "la España de las mujeres".

Por otro lado, ha valorado el papel desempeñado por Feijóo en su encuentro con Sánchez, asegurando que se trata de "un gran adversario" al que hay que "tomar en serio". Asimismo, ha hecho un llamamiento a los electores "disgustados" con la "falta de propuestas" del 'cara a cara'.

Por su parte, el máximo responsable de Vox, otro de los ausentes del debate, ha echado en cara tanto al socialista como al popular que no dejaran de hablar de él y ha cargado contra Feijóo por ofrecer un pacto a Sánchez para que gobierne la lista más votada.

Esta propuesta ha recibido una opinión totalmente opuesta por parte del líder de ERC, Gabriel Rufián, que afirma que el debate a dos terminó con victoria de Génova. "Creo que Feijóo rompió la cintura a Sánchez cuando le dijo: 'Si yo gano me harás presidente; si usted gana, yo estoy dispuesto a hacerle presidente'", ha manifestado.

Otro de los que ha entrado en valoraciones del 'cara a cara' ha sido el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, que se mostró en una posición parecida a la de Yolanda Díaz. "No me parece un debate, me pareció bastante lamentable", ha aseverado, "me costaba seguir lo que estaban diciendo".